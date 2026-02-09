Micsoda házasság: a felesége helyett a börtönt választotta a férfi!

Egy Kansasban élő amerikai férfi nem mindennapi módon próbált meg elszakadni a feleségétől. Úgy döntött, hogy inkább kirabol egy bankot és börtönbe megy, minthogy otthon maradjon a feleségével. A terve azonban nem pont úgy sült el, ahogyan azt elképzelte.

Nem jött be a férfi terve (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Nem jött be a férfi terve – így akart megmenekülni a házassága elől

Tavaly szeptemberben Lawrence John Ripple besétált egy helyi bankfiókba, amely alig egy háztömbnyire található a rendőrkapitányságtól, és egy papírlapot nyújtott át a bank egyik alkalmazottjának. A cetlin a következő állt: „Fegyverem van, adjon pénzt!”.

Miután kirabolta a bankot, Lawrence nem menekült el, hanem leült az épület előterében, és megvárta, amíg a rendőrök kiérkeznek a helyszínre. Később elárulta, a cédulát a felesége szeme láttára írta egy veszekedésük után, így jelezve neki, hogy inkább a börtönt választja az otthoni élet helyett.

A tárgyaláson kiderült, hogy Lawrence korábban soha nem került konfliktusba a törvénnyel, és egészségügyi állapota is közrejátszott a történtekben. 2015-ben ugyanis egy négyszeres bypass-szívműtét után depresszióval kellett megküzdenie, azonban nem fordult orvoshoz. Chekasha Ramsey, a férfi ügyvédje segélykiáltásnak nevezte a rablást, hozzátéve, ügyfele tisztában volt a tettének súlyával, és azóta megfelelő gyógyszeres kezelésben részesül, valamint a feleségével közösen kötelező tanácsadásra jár.

Bár a férfit akár 37 hónap letöltendő börtönbüntetésre is ítélhették volna, az ügyész és a védőügyvédje is enyhítést javasolt, amelyhez csatlakozott a kirabolt bank alelnöke és a pénztáros is. A bíró végül úgy döntött, hogy hat hónap házi őrizetre, három év felügyelt próbaidőre és 50 óra közösségi szolgálatra ítéli. Ezen felül a férfi 227 dollárt fizet a bank alkalmazottainak a kiesett munkaidőért, valamint 100 dollárt az áldozatsegítő alapba.

Sheri Catania ügyész szerint szokatlan, hogy egy bankrablót nem ítélnek börtönbüntetésre. Hozzátette, bár Lawrence fegyverrel fenyegetőzött, valójában csak egy körömvágó csipeszt és egy hajkefét találtak nála, és a pénzt azonnal visszaadta. A férfi a bíróságon elnézést kért a banktól és a pénztárostól, hangsúlyozva, hogy nem állt szándékában megijeszteni senkit sem – írja a Life.hu internetes portál. Ugyanakkor emberünk ahelyett, hogy távol került volna a feleségétől, az ítélettel gyakorlatilag összezárták vele.