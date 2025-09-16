Megdöbbentő: egy nap alatt három bankot rabolt ki a híres mesterszakács

Az olasz születésű séf a legendás San Franciscó-i Rose Pistola főszakácsa volt, majd 2016-ig a népszerű Walnut Creek-i Ottaviót vezette. Ám pénzügyi problémák és étterme bezárása után a 62 éves szakács élete drámai fordulatot vett. Bankokra vetette szemét.

Bankokat rabolt ki a mesterszakács (képünk illusztráció)

Múlt héten szerdán Luchin állítólag nem kevesebb, mint három bankot rabolt ki San Franciscóban egyetlen nap alatt. Az események sorrendje olyan volt, mint egy filmben: kézzel írott jegyzetekkel követelt pénzt a banki alkalmazottaktól. Két rablást befejezett rablásnak, egyet rablási kísérletnek tekintenek. A járókelőktől és a város Közösségi Nagykövetek Programjának – civil biztonsági és környékbeli szolgálatnak – tagjaitól is érkeztek kulcsfontosságú információk. Ők segítettek a rendőrségnek Luchin felkutatásában.

Bankrablás fizetésképtelenség miatt

▶︎ A séf nem először követ el bűncselekményt: 2018-ban Luchin címlapokra került, miután kirabolt egy Citibank fiókot Orinda városában. A zsákmány körülbelül 18 000 dollár (6 millió Ft). Egy pisztollyal volt felfegyverkezve, amiről később kiderült, hogy légpisztoly volt. Védekezésül a séf azt állította, hogy anyagi nehézségekbe került, miután az Ottavio's-t csőd miatt be kellett zárni .

A bankrabló egy híres szakács

Még a 2000-es években Luchint a kaliforniai éttermi élet állandó szereplőjének tartották. A kritikusok dicsérték olasz konyháját, a törzsvendégek pedig áradoztak vendégszeretetéről. Az első bankrablás után azonban a neve a szaklapok étteremkritikáiból átcsúszott a rendőrségi jelentésekbe.

A legutóbbi rablások során elkövetett zsákmány összege továbbra sem tisztázott. Az biztos, hogy az ügyészség több bankrablás miatt emel vádat. Luchin előzetes letartóztatásban van – jövője valószínűleg a bíróságon, nem pedig a konyhaasztalnál dől el.