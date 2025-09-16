Megdöbbentő: egy nap alatt három bankot rabolt ki a híres mesterszakács

A kaliforniai öböl egyik leghíresebb szakácsa ravasz gazembernek bizonyult: Valentino Luchin ahelyett, hogy a tűzhelynél gyakorolta volna a hivatását, letért az útról, és mindössze egyetlen nap alatt három bankrablást követett el.
Az olasz születésű séf a legendás San Franciscó-i Rose Pistola főszakácsa volt, majd 2016-ig a népszerű Walnut Creek-i Ottaviót vezette. Ám pénzügyi problémák és étterme bezárása után a 62 éves szakács élete drámai fordulatot vett. Bankokra vetette szemét.
Múlt héten szerdán Luchin állítólag nem kevesebb, mint három bankot rabolt ki San Franciscóban egyetlen nap alatt. Az események sorrendje olyan volt, mint egy filmben: kézzel írott jegyzetekkel követelt pénzt a banki alkalmazottaktól. Két rablást befejezett rablásnak, egyet rablási kísérletnek tekintenek. A járókelőktől és a város Közösségi Nagykövetek Programjának – civil biztonsági és környékbeli szolgálatnak – tagjaitól is érkeztek kulcsfontosságú információk. Ők segítettek a rendőrségnek Luchin felkutatásában.
▶︎ A séf nem először követ el bűncselekményt: 2018-ban Luchin címlapokra került, miután kirabolt egy Citibank fiókot Orinda városában. A zsákmány körülbelül 18 000 dollár (6 millió Ft). Egy pisztollyal volt felfegyverkezve, amiről később kiderült, hogy légpisztoly volt. Védekezésül a séf azt állította, hogy anyagi nehézségekbe került, miután az Ottavio's-t csőd miatt be kellett zárni .
Még a 2000-es években Luchint a kaliforniai éttermi élet állandó szereplőjének tartották. A kritikusok dicsérték olasz konyháját, a törzsvendégek pedig áradoztak vendégszeretetéről. Az első bankrablás után azonban a neve a szaklapok étteremkritikáiból átcsúszott a rendőrségi jelentésekbe.
A legutóbbi rablások során elkövetett zsákmány összege továbbra sem tisztázott. Az biztos, hogy az ügyészség több bankrablás miatt emel vádat. Luchin előzetes letartóztatásban van – jövője valószínűleg a bíróságon, nem pedig a konyhaasztalnál dől el.
