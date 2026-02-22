RETRO RÁDIÓ

Hogy mennyi? A divatmodell csillagászati értékű ruhákat lopott el egy luxusüzletből

A divatmodellt azzal a vádolják, hogy 1 millió dollár értékű ruhát lopott el.

Létrehozva: 2026.02.22. 11:30
Letartóztattak és vádat emeltek ellene egy fiatal modell ellen egy luxusbutik kirablásával kapcsolatban. A fiatalt nagyszabású lopással, betöréssel és lopott vagyon birtoklásával vádolják.

Börtönbüntetésre számíthat a tolvaj modell
A modell és három társa hajnalban tört be a luxus boltba   Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

A 21 éves Abdallah Diaby komoly büntetésre számíthat a 2025. december 1-jén, a manhattani SoHo negyed egyik luxusbutikjában történt rablás miatt. A fiatal férfit február 19-én, csütörtökön vették őrizetbe, és nagyszabású lopással, betöréssel, valamint lopott tulajdon birtoklásával vádolják.

Diaby-t még aznap a manhattani büntetőbíróság elé állították, ahol ártatlannak vallotta magát. A bíró végül óvadék nélkül, felügyelet mellett helyezte szabadlábra. A következő tárgyalást március 18-ra tűzték ki.

A modell és három feltételezett társa a gyanú szerint mindössze négy perc alatt hajtotta végre a látványos rablást a Spring Streeten található 4Gseller üzletben. A drámai akciót a biztonsági kamerák is rögzítették.

A négyfős csoportot 20 St. Laurent designer dzseki, 30 kézitáska, 20 öv és egyebek ellopásával vádolják.

Őszintén szólva, olyan, mint a filmekben

 – mondta Tommy Macari, a 4Gseller tulajdonosa a rablásról. 

Sok egyedi, luxuscikkből loptak. Szóval alapvetően olyan márkáktól, mint a Chrome Hearts és a St. Laurent, sok egyedi darabot. Egyszerűen csak ledobták őket az erkélyről, és valaki az autóhoz szaladt velük

A négy gyanúsított mind fiatal férfi, akik hajnali 4:10-kor érkeztek a betörés helyszínére egy ezüst színű Ford terepjáróval, építőmunkásnak álcázva magukat.

A luxusbutik weboldala szerint privát bemutatótermi időpontokat kínálnak, vagyis az üzlet nem hirdeti magát látványosan az utcán. Az üzlet felett élő házaspár úgy véli, a betörők pontosan tudhatták, milyen ruhadarabokat tartanak bent, és azok milyen nagy értéket képviselnek - írja a People.

 

