Kristályt találtak a droglaborban, de ami ezután jött arra a rendőrség sem számított

Az elkövető metamfetamint készített egy lakókocsiban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.22. 12:00
kábítószer metamfetamin droglabor

Elfogtak egy férfit, aki a gyanú szerint kábítószert állított elő, de amit a rendőrök ezután találtak, arra nem számítottak. A droglabor mellett az elkövető 22 kilogramm dinamitot rejtegetett egy barlangban.

Házi droglaborban készítette a kábítószert a férfi
Lakókocsijában állította elő a kábítószert   Fotó: Pixabay.com

Házi droglaborban készítette a kábítószert a férfi

A 44 éves Matthew Henry Jacobert február 17-én, kedden öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélték robbanóanyag birtoklása, valamint metamfetamin, közismert nevén kristály előállítása miatt.

A hatóságok tájékoztatása szerint Jacober 2025 júliusában dinamitot ásott el a földbe, nagyjából 3–4,5 méterre attól a lakókocsitól, amelyben akkoriban élt. A Bakersfield külterületén élő férfi elszigetelt területen tartózkodott, így a robbanóanyagok nem jelentettek közvetlen veszélyt sűrűn lakott övezetre, ugyanakkor a hatóságok szerint a helyzet így is súlyos kockázatot rejtett.

A nyomozók a helyszínen 25 darab sörétes lőszert is találtak, továbbá bizonyítékokat arra, hogy Jacober metamfetamin előállításával foglalkozott. A birtokában volt a kész kábítószer, valamint az a folyékony anyag is, amelyből kristályos formában állítják elő a drogot.

Jacober 2025 novemberében bűnösnek vallotta magát a mostani vádakban. Az ítéletet megelőzően a férfi már állt bíróság előtt, 2021-ben elítélték egy engedély nélküli robbanóeszköz gyártása miatt. A korábbi ügy után kifejezetten megtiltották számára, hogy robbanóanyagot birtokoljon, ennek ellenére ismét ilyen eszközöket tartott magánál, ami súlyosbító körülményként esett latba az ítélethozatal során - írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
