Már a DÁP-appon keresztül is igényelhető TB-jogviszony igazolás – ez a menete!

A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) legújabb frissítésével már nemcsak a webes felületen, hanem közvetlenül a DÁP-appban is igényelhető a TB-jogviszony igazolás. Mutatjuk, hogyan!

Mire jó egyáltalán a digitális TB-igazolás?

A dokumentum a biztosítási jogviszonyunk hiteles igazolására szolgál. Elengedhetetlen feltétele az állami támogatások és kedvezményes hitelek igénybevételének. A leggyakoribb felhasználási területek a következők:

CSOK Plusz és Falusi CSOK

Babaváró támogatás

Otthon Start (3%-os hitel)

Egyéb otthonteremtési kamattámogatások

Miért jó hír, hogy már a DÁP-appon keresztül is igényelhető?

A mobilalkalmazás nagy előnye, hogy díjmenetesen teszi lehetővé az igénylést, papírmentes és nincs szükség sorban állásra a Kormányablakban. Emellett gyors is: ha minden adatunk rendben van, az okmány akár 1 órán belül elkészülhet, a maximum ügyintézési idő pedig 8 nap. A folyamat automatikus – mivel az applikáció előre kitölti az adatainkat, így minimalizálja a hiba lehetőségét – és rugalmas, így akár hétvégén vagy éjszaka is elindítható – írja a fejlesztő cég.

Íme az igénylés menete lépésről lépésre

Belépés: nyissuk meg a DÁP alkalmazást a mobilunkon. Keressük meg és válasszuk ki a TB-igazolás csempét. Jelöljük be, hogy melyik államilag támogatott hitelhez vagy támogatáshoz kérjük az igazolást. Ha több támogatást veszünk igénybe, mindegyikhez külön igazolást kell kérni. Válaszoljunk a felugró kérdésekre, ellenőrizzük az előre kitöltött adatainkat, majd küldjük be az igénylést. Az elkészült igazolást a rendszer a tárhelyünkre küldi, ahonnan PDF formátumban letölthető és továbbítható a választott banknak.