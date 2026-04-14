Már a DÁP-appon keresztül is igényelhető TB-jogviszony igazolás – ez a menete!

Újabb funkciót kapott a milliók által használt alkalmazás. Ezúttal az államilag támogatott hitelt igénylők örülhetnek: már a DÁP-appban is igényelhető a TB-jogviszony igazolás!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.14. 07:30
dáp Digitális állampolgárság TB-járulék

A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) legújabb frissítésével már nemcsak a webes felületen, hanem közvetlenül a DÁP-appban is igényelhető a TB-jogviszony igazolás. Mutatjuk, hogyan!

Mire jó egyáltalán a digitális TB-igazolás?

A dokumentum a biztosítási jogviszonyunk hiteles igazolására szolgál. Elengedhetetlen feltétele az állami támogatások és kedvezményes hitelek igénybevételének. A leggyakoribb felhasználási területek a következők:

  • CSOK Plusz és Falusi CSOK
  • Babaváró támogatás
  • Otthon Start (3%-os hitel)
  • Egyéb otthonteremtési kamattámogatások

Miért jó hír, hogy már a DÁP-appon keresztül is igényelhető?

A mobilalkalmazás nagy előnye, hogy díjmenetesen teszi lehetővé az igénylést, papírmentes és nincs szükség sorban állásra a Kormányablakban. Emellett gyors is: ha minden adatunk rendben van, az okmány akár 1 órán belül elkészülhet, a maximum ügyintézési idő pedig 8 nap. A folyamat automatikus – mivel az applikáció előre kitölti az adatainkat, így minimalizálja a hiba lehetőségét – és rugalmas, így akár hétvégén vagy éjszaka is elindítható – írja a fejlesztő cég.

Íme az igénylés menete lépésről lépésre

  1. Belépés: nyissuk meg a DÁP alkalmazást a mobilunkon.
  2. Keressük meg és válasszuk ki a TB-igazolás csempét.
  3. Jelöljük be, hogy melyik államilag támogatott hitelhez vagy támogatáshoz kérjük az igazolást.
  4. Ha több támogatást veszünk igénybe, mindegyikhez külön igazolást kell kérni.
  5. Válaszoljunk a felugró kérdésekre, ellenőrizzük az előre kitöltött adatainkat, majd küldjük be az igénylést.
  6. Az elkészült igazolást a rendszer a tárhelyünkre küldi, ahonnan PDF formátumban letölthető és továbbítható a választott banknak.

Fontos tudnivaló a TB-igazolásról

A kiállított TB-igazolás 30 napig érvényes. A dokumentum digitálisan hitelesített, így a bankoknak el kell fogadniuk.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
