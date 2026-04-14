Már a DÁP-appon keresztül is igényelhető TB-jogviszony igazolás – ez a menete!
Újabb funkciót kapott a milliók által használt alkalmazás. Ezúttal az államilag támogatott hitelt igénylők örülhetnek: már a DÁP-appban is igényelhető a TB-jogviszony igazolás!
A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) legújabb frissítésével már nemcsak a webes felületen, hanem közvetlenül a DÁP-appban is igényelhető a TB-jogviszony igazolás. Mutatjuk, hogyan!
Mire jó egyáltalán a digitális TB-igazolás?
A dokumentum a biztosítási jogviszonyunk hiteles igazolására szolgál. Elengedhetetlen feltétele az állami támogatások és kedvezményes hitelek igénybevételének. A leggyakoribb felhasználási területek a következők:
- CSOK Plusz és Falusi CSOK
- Babaváró támogatás
- Otthon Start (3%-os hitel)
- Egyéb otthonteremtési kamattámogatások
Miért jó hír, hogy már a DÁP-appon keresztül is igényelhető?
A mobilalkalmazás nagy előnye, hogy díjmenetesen teszi lehetővé az igénylést, papírmentes és nincs szükség sorban állásra a Kormányablakban. Emellett gyors is: ha minden adatunk rendben van, az okmány akár 1 órán belül elkészülhet, a maximum ügyintézési idő pedig 8 nap. A folyamat automatikus – mivel az applikáció előre kitölti az adatainkat, így minimalizálja a hiba lehetőségét – és rugalmas, így akár hétvégén vagy éjszaka is elindítható – írja a fejlesztő cég.
Íme az igénylés menete lépésről lépésre
- Belépés: nyissuk meg a DÁP alkalmazást a mobilunkon.
- Keressük meg és válasszuk ki a TB-igazolás csempét.
- Jelöljük be, hogy melyik államilag támogatott hitelhez vagy támogatáshoz kérjük az igazolást.
- Ha több támogatást veszünk igénybe, mindegyikhez külön igazolást kell kérni.
- Válaszoljunk a felugró kérdésekre, ellenőrizzük az előre kitöltött adatainkat, majd küldjük be az igénylést.
- Az elkészült igazolást a rendszer a tárhelyünkre küldi, ahonnan PDF formátumban letölthető és továbbítható a választott banknak.
Fontos tudnivaló a TB-igazolásról
A kiállított TB-igazolás 30 napig érvényes. A dokumentum digitálisan hitelesített, így a bankoknak el kell fogadniuk.
