Már a DÁP-appon keresztül is lehet gépjárművet adni-venni: mutatjuk a lépéseket!

A szerződés előkészítésétől és digitális aláírásától a kötelező biztosításon, eredetvizsgálaton és az illetékfizetésen át egészen a tulajdonosváltás bejelentéséig már minden intézhető DÁP-appon keresztül is. Ezek a jármű adásvétel lépései!

Mostantól a gépjármű adásvételt is segíti a DÁP-applikáció (Fotó: dap.gov.hu)

Mire van szükség a gépjármű adásvételéhez, ha mobilon intézzük?

Mind az eladónak, mind a vevőnek rendelkeznie kell aktív Digitális Állampolgár mobilalkalmazással és mindkét félnek ismernie kell a saját digitális aláírása aláírásjelszavát. Fontos még, hogy az eladónak magánszemélyként kell eladnia a gépjárművet – vállalkozóként, vagyonkezelő vagy autókereskedés nevében nem végezhető el mobilon az adásvétel, és csak tulajdonostól lehet vásárolni, üzembentartótól nem. Feltétel még, hogy a járműnek elektronikus úton eladhatónak kell lennie és szükség lesz a jármű forgalmijára és törzskönyvére is.

Aki közeli hozzátartozójának adja el a járművét, annak inkább a hagyományos, papíralapú szerződéskötést érdemes választania, hogy a jármű átírása során a vevő igénybe vehesse a neki járó kedvezményeket.

Ezek a gépjármű adásvétel lépései a DÁP-appban

Koppintsunk a DÁP-appban a főoldalon a Gépjármű-adásvétel csempére. Válasszuk ki a járművet, majd hívjuk meg a vevőt a megjelenő QR-kóddal (személyesen vagy e-mailben). E-mail esetén a vevő azon az eszközön nyissa meg a linket, amelyen az alkalmazás fut. A vevő ellenőrizze az eladó és a jármű adatait, majd nyilatkozzon, hogy magánszemélyként vásárol-e. A vevő hagyja jóvá a saját adatait, az eladó pedig fogadja el a vevő csatlakozási kérelmét. Jöhet a forgalmi és a törzskönyv adatainak ellenőrzése. A hiányzó dokumentumot az eladónak be kell jelentenie, de a folyamat ezután folytatható. Az eladó rögzítse a jármű állapotát, tartozékait és a vételárat. (A fizetés az alkalmazáson kívül történik!) Az eladó adja meg az átadás pontos időpontját és a kilométeróra állását. Az alkalmazás elkészíti a tervezetet, amelyet mindkét fél áttekinthet. A jóváhagyás után mindkét fél digitálisan aláírja a szerződést az alkalmazásban (aláírójelszó megadásával). A hitelesített szerződést az alkalmazás a tárhelyre küldi, amit 30 napon belül lehet lementeni, tartós tárba tenni. Rendezze a vevő a vételárat, majd az eladó adja át a kulcsokat és az okmányokat. Az eladó az alkalmazásban kezdeményezi a tulajdonosváltás bejelentését. A vevő kösse meg a kötelező biztosítást (külső helyszínen), majd az ajánlat- vagy kötvényszámot rögzítse az alkalmazásban. A vevő végeztesse el az eredetiségvizsgálatot bármely vizsgaállomáson. A sikeres vizsgálatot az alkalmazás automatikusan jelzi. A vevő válassza ki az új okmányok átvételének módját (posta vagy kormányablak). A vevő fizesse be az illetéket az alkalmazásban, ezzel elindul a hatósági átírás.