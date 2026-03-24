Már a DÁP-appon keresztül is lehet gépjárművet adni-venni: mutatjuk a lépéseket!

Mostantól a magánszemélyek közötti használtautó adásvétel teljes folyamata elvégezhető mobilon is. Mutatjuk, mi kell hozzá, és hogyan lehet lebonyolítani az adásvételt a DÁP-app segítségével!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 12:00
A szerződés előkészítésétől és digitális aláírásától a kötelező biztosításon, eredetvizsgálaton és az illetékfizetésen át egészen a tulajdonosváltás bejelentéséig már minden intézhető DÁP-appon keresztül is. Ezek a jármű adásvétel lépései!

Mostantól a gépjármű adásvételt is segíti a DÁP-applikáció (Fotó: dap.gov.hu)

Mire van szükség a gépjármű adásvételéhez, ha mobilon intézzük?

Mind az eladónak, mind a vevőnek rendelkeznie kell aktív Digitális Állampolgár mobilalkalmazással és mindkét félnek ismernie kell a saját digitális aláírása aláírásjelszavát. Fontos még, hogy az eladónak magánszemélyként kell eladnia a gépjárművet – vállalkozóként, vagyonkezelő vagy autókereskedés nevében nem végezhető el mobilon az adásvétel, és csak tulajdonostól lehet vásárolni, üzembentartótól nem. Feltétel még, hogy a járműnek elektronikus úton eladhatónak kell lennie és szükség lesz a jármű forgalmijára és törzskönyvére is.

Aki közeli hozzátartozójának adja el a járművét, annak inkább a hagyományos, papíralapú szerződéskötést érdemes választania, hogy a jármű átírása során a vevő igénybe vehesse a neki járó kedvezményeket.

 

Ezek a gépjármű adásvétel lépései a DÁP-appban

  1. Koppintsunk a DÁP-appban a főoldalon a Gépjármű-adásvétel csempére.
  2. Válasszuk ki a járművet, majd hívjuk meg a vevőt a megjelenő QR-kóddal (személyesen vagy e-mailben). E-mail esetén a vevő azon az eszközön nyissa meg a linket, amelyen az alkalmazás fut.
  3. A vevő ellenőrizze az eladó és a jármű adatait, majd nyilatkozzon, hogy magánszemélyként vásárol-e.
  4. A vevő hagyja jóvá a saját adatait, az eladó pedig fogadja el a vevő csatlakozási kérelmét.
  5. Jöhet a forgalmi és a törzskönyv adatainak ellenőrzése. A hiányzó dokumentumot az eladónak be kell jelentenie, de a folyamat ezután folytatható.
  6. Az eladó rögzítse a jármű állapotát, tartozékait és a vételárat. (A fizetés az alkalmazáson kívül történik!)
  7. Az eladó adja meg az átadás pontos időpontját és a kilométeróra állását.
  8. Az alkalmazás elkészíti a tervezetet, amelyet mindkét fél áttekinthet.
  9. A jóváhagyás után mindkét fél digitálisan aláírja a szerződést az alkalmazásban (aláírójelszó megadásával).
  10. A hitelesített szerződést az alkalmazás a tárhelyre küldi, amit 30 napon belül lehet lementeni, tartós tárba tenni.
  11. Rendezze a vevő a vételárat, majd az eladó adja át a kulcsokat és az okmányokat.
  12. Az eladó az alkalmazásban kezdeményezi a tulajdonosváltás bejelentését.
  13. A vevő kösse meg a kötelező biztosítást (külső helyszínen), majd az ajánlat- vagy kötvényszámot rögzítse az alkalmazásban.
  14. A vevő végeztesse el az eredetiségvizsgálatot bármely vizsgaállomáson. A sikeres vizsgálatot az alkalmazás automatikusan jelzi.
  15. A vevő válassza ki az új okmányok átvételének módját (posta vagy kormányablak).
  16. A vevő fizesse be az illetéket az alkalmazásban, ezzel elindul a hatósági átírás.

Csak autót lehet DÁP-on keresztül adni-venni?

Nem, autón kívül autóbuszt, háromkerekű motoros triciklit ( 50cm3 felett), kétkerekű motorkerékpár (50cm3 felett), lassú járművet, mezőgazdasági vontatót, négykerekű motorkerékpárt, tehergépkocsit, trolibuszt, villamost, vontatót és nyergesvontatót is lehet adni-venni DÁP mobilapplikáció segítségével.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
