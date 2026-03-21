Hatalmas bejelentést tett Nyitrai Zsolt: a DÁP-ban már a teljes autó adás-vétel folyamatát elintézhetjük

Ahogy arról korábban a Metropol már beszámolt, a Digitális Állampolgár alkalmazás egy év alatt tömegesen váltott ki papíralapú ügyintézést. A rendszer 2024. szeptemberi indulása óta közel 2,5 millió letöltést ért el. A felhasználók több mint 28 millió alkalommal léptek be állami rendszerekbe a mobilos hitelesítéssel, ami lényegében kiváltotta a jelszavas azonosítást.

A funkciók köre az induláshoz képest csaknem megduplázódott. Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán nemrégiben egy újabb nagy fejlesztésről számolt be, ugyanis most már a DÁP segítségével a teljes autó adás-vétel folyamatát elintézhetjük a mobilunkon.

A szerződést elektronikusan lehet kitölteni és aláírni, az illeték befizetése online történik és a tulajdonosváltás bejelentése az applikációból indítható. Autó-adásvétel egyszerűen, papír nélkül, gyorsan és biztonságosan.

- mondta a Facebook-oldalára feltöltött videójában Nyitrai Zsolt.