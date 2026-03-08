RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt: Új fejlesztésekkel bővült a Gondosóra applikáció

Fontos bejelentést tett a miniszterelnök főtanácsadója.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 13:44
Módosítva: 2026.03.08. 14:20
Új fejlesztésekkel bővült az ingyenes Gondosóra applikáció – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán.

2026.02.12.Nyitrai sajtótájékoztató
Fotó: Török Gergely Ádám / Metropol

A politikus kiemelte, a nyugdíjasok helyzete a kormány számára becsületbeli ügy: februárban dupla nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét is megkapták a szépkorúak. A nagy januári hideg miatt rezsistoppal védték őket.

„A nyugdíjakat nem csökkenteni, nem megadóztatni, hanem növelni kell. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat” – fogalmazott.

A videóban Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a Gondosóra program ma már több mint egymillió idős ember biztonságát szolgálja.

Most továbbfejlődünk” – jelentette ki.

Kifejtette, új funkciókkal egészítették ki az ingyenes mobilalkalmazást: mostantól már lehetséges a helymeghatározás, a hangjelzéssel történő órakeresés, emellett a gondosóra képes jelezni, hogy az idősek vegyék be a gyógyszerüket.

A miniszter hozzátette, a Digitális Állampolgárság Programon (DÁP) keresztül egyszerűbb és biztonságosabb a belépés.

Egymillió ember nem tévedhet, ráadásul a 85 ezer megmentett élet és 800 ezer hétköznapi segítségnyújtás magáért beszél” – zárta szavait Lantos Csaba, azt kérve, hogy az idősek töltsék le és használják a Gondosóra mobilalkalmazást.

Erősítsük együtt a családok biztonságát, ne feledje, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik!” – mondta.

 

