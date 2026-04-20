Cher egy telefonbeszélgetés során tudott meg egy hatalmas titkot a családjáról

Cher állítólag egy telefonbeszélgetés alkalmával tudta meg, hogy van egy eltitkolt unokája, aki már betöltötte a 15. életévét, aki fia, Elijah Blue Allman egy rövid románcából született.

Az egykori modell, Kayti Edwards azt állította, hogy lánya, Ever, Elijah Blue Allman gyermeke. A Kaliforniában élő modell egy interjú során elárulta, hogy Cher felvette vele a kapcsolatot, hogy megkérdezze igaz-e a pletyka, miután az elkezdett terjedni a családban. Az énekesnő állítólag szóhoz sem jutott a sokkoló hír hallatán.

Be kellett vallanom. Azt mondta, hogy 2021-ben hallott erről valamit Elijah-tól, de nem tudta, hogy csak őrült pletyka-e. Amikor meghallotta a hírt, szóhoz sem jutott

– emlékezett vissza Kayti.

Az egykori modell évek óta ápolt baráti viszonyt az énekesnő fiával, és állítólag 2010-ben rövid ideig romantikus kapcsolat is kialakult kettőjük között. Elárulta, hogy egy éjszakát együtt töltöttek, ami terhességhez vezetett, de Elijah az első naptól kezdve kijelentette, hogy ő nem akar apa lenni. Állítólag pár évente beugrott azért, hogy üdvözölje őket, de semmi több.

Elijah Blue Allman drogfüggősége nagy nyilvánosságot kapott. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, először akkor vált nyilvánossá, amikor Cher sürgősségi gondnokságot kért, mivel mentális egészségügyi problémák miatt képtelen kezelni pénzügyeit. 2025 júniusában Elijah-t kórházba szállították túladagolás miatt, Kayti elárulta, hogy ekkor árulta el az énekesnőnek az igazságot.

Kayti elmagyarázta, miért most beszél gyermeke apjáról. Állítása szerint titokban tartotta volna, de kénytelen volt megszólalni, mivel pletykák kezdtek el terjedni. A találgatások azután kaptak szárnyra, hogy Elijah-t 2026 februárjában őrizetbe vették egy elitiskolában történt incidens miatt. A rendőrségi jelentések szerint a férfi az intézkedés során titokzatosan csak annyit mondott, hogy ő az apa – számolt be róla a Mirror.