Halálos csípésű lódarázs terjed Magyarországon: a méhészeteket is fenyegeti

Komoly veszélyt jelent a méhészetekre és a mezőgazdaságra. Európa-szerte egyre gyorsabban terjed az ázsiai lódarázs.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.20. 16:17
Módosítva: 2025.10.20. 16:47
darázs invazív fajok lódarázs

Az utóbbi években Európa-szerte egyre gyorsabban terjed egy veszélyes inváziós rovar, az ázsiai lódarázs. Ez a darázs az őshonos európai fajnál jóval agresszívebb és veszélyesebb. Magyarországon is megkezdte terjeszkedését, ezért több vármegyében csapdákat helyeztek ki a szakemberek. A darázs elsősorban más rovarokat, köztük a méheket támadja meg, ezzel komoly károkat okozva a beporzásban és a mezőgazdaságban – írja az Origo.

Európa-szerte egyre gyorsabban terjed az ázsiai lódarázs.
Európa-szerte egyre gyorsabban terjed az ázsiai lódarázs – Fotó: NurPhoto via AFP

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület országos megfigyelőhálózatot működtet, hogy időben észleljék a rovar megjelenését. A csapdákat főként autópályák menti méhészetekben helyezték el, ahol a méhészek hetente ellenőrzik azokat. Gyanú esetén fényképet kell készíteni, és jelenteni a Természettudományi Múzeumnak vagy az egyesületnek – olvasható a Bama.hu oldalán.

Az európai lódarázs őshonos hazánkban

Fontos azonban, hogy a lakosság ne tévessze össze az őshonos európai lódarázzsal, amely természetes része az ökoszisztémának. Aki gyanús, fekete testű, narancssárga potrohú példányt lát, fényképezze le, és küldje el a [email protected] címre. Ezzel bárki segítheti a veszélyes faj felderítését és a méhek védelmét.

Az ázsiai lódarázs a Távol-Keletről származik és 2004-ben jelent meg először Európában, Franciaországban, valószínűleg egy virágcserép-szállítmánnyal érkeztek az első példányok. Azóta rohamosan terjed a kontinensen, és nálunk őshonos rokonával ellentétben egyáltalán nem békés. Az ázsiai lódarázs rendkívül agresszív, különösen, amikor a fészkét védi: ha megzavarják, akár több száz egyed is támadhat egyszerre.

 

