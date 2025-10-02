RETRO RÁDIÓ

Dráma a Tisza-parton: szürkemarha került fogságba a vízben – Fotók

Nem akármilyen mentőakció zajlott a Tisza partján szeptember utolsó szombatján. Egy szürkemarha esett csapdába. Ha nem érkeznek a tűzoltók, a védett állatnak esélye sem lett volna kijutni a szárazföldre. Mutatjuk videónkat a hős mentésről!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 18:20
szürkemarha Tisza-part tűzoltók életmentés

Sokféle mentéshez riasztották már a csongrádi tűzoltókat, olyan viszont ritkán fordul elő, hogy ősi, védett fajt kell megmenteniük. Pedig nemrég épp emiatt csörgött a telefonjuk: egy szürkemarha a Tisza fogságába esett!

szürkemarha
A szürkemarha a Tisza folyó fogságába került / Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Bodor Csongor, Dögei Dániel

Szürkemarha a vízben!

Hosszú ideig emlékezni fog rá az a többfős csapat, akik az agancsos állat segítségére siettek. A hős tűzoltókat szeptember 30-án, múlt szombaton riasztották, hogy óriási a baj. Egy szürkemarha hiába próbált kijutni a Tiszából a szárazföldre, esélye sem volt. Csak a csongrádi egységek tudták megmenteni. A különleges mentési akcióról a BM Országos Katasztrófavédelem a közösségi oldalán számolt be. Igazi hungarikumot menthettek, hiszen egy hazánkban őshonos, védett állatfajról van szó, ami nemcsak hazánkban ismert. Világhírű állatfaj!

A jószágot a Tisza egy óvatlan mozdulat miatt ejtette csapdába. A folyópart mentén legelészhetett, ami kissé lejtős volt és megcsúszott. Peche volt szegény jószágnak, a Tisza-part ugyanis iszapos és puha volt, így esélye sem volt a szabadulásra.

szürkemarha
Az állaton a csongrádi tűzoltók segítettek / Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Bodor Csongor, Dögei Dániel 

A szürkemarha segítségére a hős tűzoltók siettek. A férfiak nem hezitáltak, a csongrádi egység tűzoltóparancsnoka gyorsan felmérte a helyzetet, és kezdetét vette a mentőakció. „Marhajó, ha jó a vége” – jegyezte meg poénosan bejegyzésében a katasztrófavédelem, és bizony így is volt.

Így mentették ki

Az állatot nem volt könnyű kihúzni a vízből. A parancsnok viszont rögtön tudta, hogy mi a megoldás. 

Úgy döntött, hogy egy biztonságosabb helyre kell eljuttatni a bajba jutott állatot, ami csak a túlsó part lehet, ahol a talaj szilárdabb és stabilabb. Egy motorcsónak segítségével, nagy körültekintéssel és biztonsági kötelek használatával indult meg a különleges akció. A tűzoltók minden pillanatban figyeltek arra, hogy az állat meg ne sérüljön, óvatosan úsztatták át a folyón.

– fogalmaztak a bejegyzésben.

szürkemarha
A tűzoltók nem hezitáltak a mentés során. Az állatot sikerült a vízből kijuttatni / Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Bodor Csongor, Dögei Dániel 

Hasonló állatmentés történt már szeptemberben. Akkor az előző hónap elején a híres rókamentőt, Kurunczi Norbertet riasztották, mert egy szarvasbika napokig volt csapdában étlen-szomjan

Erről videónkat itt nézheted meg:

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu