Dráma a Tisza-parton: szürkemarha került fogságba a vízben – Fotók

Sokféle mentéshez riasztották már a csongrádi tűzoltókat, olyan viszont ritkán fordul elő, hogy ősi, védett fajt kell megmenteniük. Pedig nemrég épp emiatt csörgött a telefonjuk: egy szürkemarha a Tisza fogságába esett!

A szürkemarha a Tisza folyó fogságába került / Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Bodor Csongor, Dögei Dániel

Szürkemarha a vízben!

Hosszú ideig emlékezni fog rá az a többfős csapat, akik az agancsos állat segítségére siettek. A hős tűzoltókat szeptember 30-án, múlt szombaton riasztották, hogy óriási a baj. Egy szürkemarha hiába próbált kijutni a Tiszából a szárazföldre, esélye sem volt. Csak a csongrádi egységek tudták megmenteni. A különleges mentési akcióról a BM Országos Katasztrófavédelem a közösségi oldalán számolt be. Igazi hungarikumot menthettek, hiszen egy hazánkban őshonos, védett állatfajról van szó, ami nemcsak hazánkban ismert. Világhírű állatfaj!

A jószágot a Tisza egy óvatlan mozdulat miatt ejtette csapdába. A folyópart mentén legelészhetett, ami kissé lejtős volt és megcsúszott. Peche volt szegény jószágnak, a Tisza-part ugyanis iszapos és puha volt, így esélye sem volt a szabadulásra.

Az állaton a csongrádi tűzoltók segítettek / Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Bodor Csongor, Dögei Dániel

A szürkemarha segítségére a hős tűzoltók siettek. A férfiak nem hezitáltak, a csongrádi egység tűzoltóparancsnoka gyorsan felmérte a helyzetet, és kezdetét vette a mentőakció. „Marhajó, ha jó a vége” – jegyezte meg poénosan bejegyzésében a katasztrófavédelem, és bizony így is volt.

Így mentették ki

Az állatot nem volt könnyű kihúzni a vízből. A parancsnok viszont rögtön tudta, hogy mi a megoldás.

Úgy döntött, hogy egy biztonságosabb helyre kell eljuttatni a bajba jutott állatot, ami csak a túlsó part lehet, ahol a talaj szilárdabb és stabilabb. Egy motorcsónak segítségével, nagy körültekintéssel és biztonsági kötelek használatával indult meg a különleges akció. A tűzoltók minden pillanatban figyeltek arra, hogy az állat meg ne sérüljön, óvatosan úsztatták át a folyón.

– fogalmaztak a bejegyzésben.

A tűzoltók nem hezitáltak a mentés során. Az állatot sikerült a vízből kijuttatni / Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Bodor Csongor, Dögei Dániel

Hasonló állatmentés történt már szeptemberben. Akkor az előző hónap elején a híres rókamentőt, Kurunczi Norbertet riasztották, mert egy szarvasbika napokig volt csapdában étlen-szomjan.

Erről videónkat itt nézheted meg: