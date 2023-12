40 kilométert utazott egy Honda motorjába szorulva egy cica, mire észrevették

Bravúros mentést vitt véghez egy autószerelő Újbudán. A szakembert a Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés riasztotta, őket pedig egy férfi kereste meg, aki észrevette, hogy autója motorjába szorult egy macska. A férfi Kiskunlacházáról indult, és a XI. kerületbe érve vette észre a potyautasát, ami vélhetően a járműben szeretet volna megmelegedni az esti fagyok elől, és ott elaludt. A Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés vezetője, Kovács Gábor mesélt a történtekről a Metropolnak.

A cica végül az Aliz nevet kapta a kiszabadítása után / Fotó: Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés/Facebook

S. O. S. keresünk kerületi autószerelőt kaszniba szorult cicához Az Aliz utcában találta a tulaj a kocsiban, kiszedni nem tudja, elgurult egy szervizbe, de nem értek rá. Hívjon, ha valaki segítene!

– írták a Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés Facebook-oldalán december 5-én.

Aggódva hívott minket a srác, és elmondta, hogy itt parkolt le a kerületben, az Aliz utcában. Azt is elmondta, hogy valószínűleg az állat még Kiskunlacházán került a kocsija motorjába. Emellett arról is informált minket, hogy próbált segítséget kérni egy közeli szervizben, de elhajtották azzal, hogy nem érnek rá

– idézte fel a történteket Kovács Gábor, aki azt is megosztotta a Metropollal, hogy innentől gyors telefonálásba kezdtek, és közösségimédia-oldalunkra is gyorsan kitettek egy posztot. Amellett, hogy segítő szándékú szerelőt igyekeztek felkutatni azt is kérték, hogy ha tud valaki olyanokról, akik a macskájukat keresik Kiskunlacházán, jelezzék, mert vélhetően a beszorult cicáról van szó.

A cica kiszabadítójánál otthonra is talált / Fotó: Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés

„Szerencsére viszonylag gyorsan jelentkezett néhány szerviz, hogy segítene, ám többen leráztak minket azzal, hogy ez »csak egy macska«. Végül az a műhely lett a befutó, akik mindjárt azzal kezdték, hogy ne menjünk oda, mert ők jönnek hozzánk, és ingyen vállalták a mentést, ami nekik munka volt. Külön öröm volt a jó szándék mellett, hogy a szakember mindjárt önkéntes ideiglenes befogadóvá is vált és hazavitte a cicát”

– fogalmazott az állatvédők vezetője.