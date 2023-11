„Akár egy igazi kisgyerek” – Tóth Vera kiscicát fogadott örökbe

Tóth Vera és párja, Pauli Zoltán ideje jó részét Budapesttől távol, Palkonyán tölti, ahol már szinte közösen egy kedves lakáséttermet üzemeltetnek. A pár itt ismerkedett meg Irénke nénivel, aki sokat segít nekik, elsősorban a konyhában. A hölgytől ráadásul nemrég nagy ajándékot kaptak, méghozzá egy alig három hónapos kiscicát.

„Amikor Irénke néni elköszönt, hogy kész a konyhai munkákkal és hazamegy, visszafordult és megkérdezte: Nem kell egy kiscica? Ott lakik a fészerben náluk egy baba macska, nem tud vele mit kezdeni, valahogy odaszületett a helyi macskáktól. Mire kimondta ezeket a mondatokat, már rajtam volt a kabát, hogy indulok vele. Na, így vagyunk mi Muci cicával, az új kandúrral a házban”

– fogalmazott az énekesnő Instagram-posztjában. Ezt követően pedig Vera a Metropolnak részletesebben is beszámolt a történtekről.

Elmondta például, hogy Zolival már korábban is beszéltek arról, mennyire örülnének egy új cicának a kicsit több mint egy hónapja elhunyt Fülöpke után. Persze Veráéknak így is van pár kutyusuk Palkonyán, mégis boldogan fogadták örökbe az új házi kedvencet, Mucit.

Muci egy igazi kisgyerek

Irénke néni fészerében több kiscica is született, azonban nem jutott elég hely mindenkinek. Muci sajnos kiesett a meleg takaró alól az örökbefogadás előtti napokban. Most kicsit beteg, meg van fázva, épp mint az énekesnő.

Mindketten kicsit betegek vagyunk, de úgy látszik, ez őt kevésbé viseli meg. Olyan, akár egy igazi kisgyerek. Szinte egész nap alszik, de ha felkel, már rögtön tör, zúz és rosszalkodik

– mesélte lapunknak Vera. Majd arról is beszélt, hol lesz a kisállat otthona:

Szeretném majd levinni a faluba, de inkább ingázni fogok vele. Néha felhozom majd Budapestre is. Rá akarom szoktatni az utazásra, erre pedig találtam egy jó technikát. A zene kifejezetten megnyugtatja, főleg, ha a saját dalaimat játszom le neki.

Tóth Vera örökbe fogadott egy három hónapos kiscicát (Fotó: Metropol)

Segít a gyászidőszakban

Vera előző macskája rákos lett, és októberben elhunyt. Fülöp cicáról az énekesnő az Instagramon is megemlékezett, ahol követői is kifejezték részvétüket. A feleség most elmondta a Metropolnak, sokat segít a gyászban az új kiscica jelenléte.

Kárpótol az engem ért fájdalomért!

– hangsúlyozta. Utána pedig az örökbefogadás fontosságáról beszélt, mert rengeteg hálát érez Muci részéről.

Hálásabbak a mentett állatok, ezért inkább fogadjon mindenki örökbe, ha teheti. Korábban macskavédő alapítvánnyal is dolgoztam együtt, és tőlük megtudtam, hogy több millió cica él az utcán irdatlan körülmények között. Az új kiscicám befogadásával pedig egy társadalmi felszólítást próbáltam tenni

– mesélte Vera.