Tóth Veráék pusztításra értek haza

Tóth Vera énekesnő és párja, Pauli Zoltán gasztroszakember két és fél éve élnek Palkonyán. A csendes baranyai falucska igazi ékszerdoboz, takaros porták sorakoznak egymás mellett, és kivételesen jó a közbiztonság is, van ahol még a kertkaput sem zárják, annyira megbíznak egymásban és az arra utazókban.

Nagy szerelem

Vera és Zoli 2018 karácsonyán találkoztak, teljesen véletlenül Budapest belvárosában, a bazilika előtt. Bár már ismerték egymást, különböző rendezvényeken találkoztak, de még sosem beszélgettek. Ez az este azonban más volt... Beültek egy borbárba, és hajnalig el sem váltak. A találkozásuk sorsszerű volt, többé el sem engedték egymás kezét. A páros idén augusztusban a legnagyobb titokban mondta ki a boldogító igent.

Kiskedvencek

Vera és Zoli is nagy állatbarát, mindig is volt cicájuk és kutyájuk is. Most éppen egy francia bulldog a hűséges társuk, aki ugyan a szemük fénye, de nem mindig viselkedik úgy, ahogy azt a gazdái elvárnák tőle... A kisebb csínytevésekről nem is tud a nagyközönség, a nagyobb galibák viszont nem maradhatnak visszhang nélkül. És most is nagyobb baj történt....

A házaspár a napokban gyanútlanul érkezett haza, ahol azt hitték – mély álomban várja őket haza a kiskedvencük. Nos, csalódniuk kellett, mivel a kis zsivány az egyedül töltött perceket kreatív foglalkozással töltötte. Az eredmény pedig magáért beszél. A kiskutya a fekvőhelyét apró darabokra marcangolta, majd amikor meghallotta, hogy hazaérkeztek az emberei, gyorsan ráült a szeméthegy tetejére talán azt remélve, hogy a hátsójától nem teljesen látszik, hogy mi is történt. A bulldognak csalódnia kellett, Pauli Zoli kiszúrta, hogy valami nem stimmel, és bizony le is teremtette a kiskedvencét, amiért ilyen pusztítást rendezett. A szidalmak persze csak másodpercekig tartottak, mert a gazdik elolvadtak a megbánó tekintettől. Nem csoda...