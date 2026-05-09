Ettől könnybe lábad a szemed: nem akárkiket varratott magára Curtis felesége
Curtis felesége így fejezte ki a szeretetét a családtagok felé.
Széki-Barnai Judit és párja, a rapper Curtis nemcsak a közös életüket építik nagy boldogságban, hanem két imádnivaló labrador retrieverrel is megosztják a mindennapjaikat. A sztárpár négylábú kedvencei ráadásul már a nevükkel is képesek mosolyt csalni a rajongók arcára.
A követői imádják Barnai Judit aranyos tetoválását
Curtis régóta hatalmas rajongója a hip-hop kultúrának, így nem volt kérdés, hogy a kedvenceik legendás zenészekről kapják a nevüket. Az egyik kutyus a Tupac, a másik pedig a Dr. Dre nevet viseli, tisztelegve a műfaj két ikonikus alakja előtt. A rapper és a kosárlabdázó rendszeresen posztol közös fotókat és videókat az Instagram-oldalára a kutyusokról, akik tulajdonképpen állandó szereplői a családi pillanatoknak.
A házaspár számára a két labrador jóval több egyszerű háziállatnál: teljes jogú családtagként tekintenek rájuk, és láthatóan elképesztően erős kötelék alakult ki közöttük. A rajongók is imádják a kutyusokat, akik gyakran ellopják a show-t Curtis és Judie közösségi oldalain.
A szeretet pedig nemrég odáig fokozódott, hogy Judit egy igazán hatalmas döntést hozott és úgy határozott, örökre magán viseli kedvenceit, ezért tetoválást készíttetett róluk. Bár a kosárlabdázónak korábban is készültek már tetoválásai, talán ez a mostani az egyik legszemélyesebb és legérzelmesebb számára.
A két csodám
- jegyezte meg a tetoválásról készült fotót tartalmazó Instagram-posztban a sportoló.
