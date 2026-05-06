Döntés született a bíróságon: erre készülhet Curtis testvére

Fontos tárgyalásra került sor a Katzenbach gyilkosság ügyében. A vádlottak padján Curtis testvére, Sz. Lajos is várta a bíró döntését.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 13:18
Komoly figyelem kísérte és kíséri a Katzenbach gyilkosság ügyét, melyben a vádlottak között szerepel Curtis testvére, Sz. Lajos. A vád súlyos: előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés, amit az ügyészség szerint 2009. szeptember 28-án követtek el az egykori futballista, Katzenbach Imre terhére. Az elsőfokú ítélet életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtotta Curtis testvérét és két társát. Az ügy azonban másodfokon folytatódott, és 2026. május 6-án döntött is a bíróság.

Hatályon kívül helyezte a bíróság az elsőfokú ítéletet Curtis testvére, Sz. Lajos és társai ügyében
Curtis testvére rácsok mögött marad

A bíróság elsőfokú, életfogytiglani ítéletével szemben annyi esélye maradt Curtis testvérének és a két társának, hogy a bírósági ügy során felmerült esetleges ellentmondások, illetve eljárásjogi hibák miatt a háromfős bírói tanács hatályon kívül helyezi az elsőfokú ítéletet. Ebben az esetben Katzenbach Imre meggyilkolásának ügyét újra kellene tárgyalni.

A tárgyaláson jelen lévő Bors arról ír, hogy hatályon kívül helyezték az elsőfokú ítéletet. Ennek értelmében az elsőfokú bíróság elölről kezdi majd az ügyet. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy nem engedték szabadon a vádlottakat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
