Döntés született a bíróságon: erre készülhet Curtis testvére

Komoly figyelem kísérte és kíséri a Katzenbach gyilkosság ügyét, melyben a vádlottak között szerepel Curtis testvére, Sz. Lajos. A vád súlyos: előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés, amit az ügyészség szerint 2009. szeptember 28-án követtek el az egykori futballista, Katzenbach Imre terhére. Az elsőfokú ítélet életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtotta Curtis testvérét és két társát. Az ügy azonban másodfokon folytatódott, és 2026. május 6-án döntött is a bíróság.

Hatályon kívül helyezte a bíróság az elsőfokú ítéletet Curtis testvére, Sz. Lajos és társai ügyében (Fotó: Metropol)

Curtis testvére rácsok mögött marad

A bíróság elsőfokú, életfogytiglani ítéletével szemben annyi esélye maradt Curtis testvérének és a két társának, hogy a bírósági ügy során felmerült esetleges ellentmondások, illetve eljárásjogi hibák miatt a háromfős bírói tanács hatályon kívül helyezi az elsőfokú ítéletet. Ebben az esetben Katzenbach Imre meggyilkolásának ügyét újra kellene tárgyalni.

A tárgyaláson jelen lévő Bors arról ír, hogy hatályon kívül helyezték az elsőfokú ítéletet. Ennek értelmében az elsőfokú bíróság elölről kezdi majd az ügyet. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy nem engedték szabadon a vádlottakat.