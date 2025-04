Curtis megtudta, milyen ítéletet hoztak a testvére ügyében: így reagált

Curtis eddig nem tudott róla, milyen ítélet született testvére ma tárgyalásán, ugyanis a rapper éppen külföldön van, a TV2 Ázsia Express című műsorát forgatják.

Most azonban úgy látszik, hogy hozzá is elértek a hírek, ugyanis egy új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalain - írta meg a Bors.

IMA A CSALÁDOMÉRT

- kezdte a rapper, majd egy idézettel folytatta:

"Imára kulcsolom két kezem,

s tehozzád szólok most Istenem.

Nem kincset kérek és nem is gazdagságot,

s nem is magamért mondok imádságot.

Családom sorsáért aggódom nagyon,

mert az ők élete többet ér, mint egy vagyon.

Küldj nekik hitet e nehéz napokra,

s okos gondolatot mi a gondjukat megoldja.

Biztató reményt ,hogy bízni tudjanak,

s erőt, egészséget,hogy tovább jussanak.

Az unokákat tisztességgel nevelhessék,

s munkájuk gyümölcsét sohase veszítsék.!

Imáikat ne mondják hiába ,csak vigyázz rájuk Istenem.!

Rájuk és a családra... Ámen!

Köszönöm, köszönöm, köszönöm."

Életfogytiglanra ítélték a Katzenbach-ügy vádlottjait

Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte első fokon a Fővárosi Törvényszék ma a Katzenbach-ügy három vádlottját, akik a vád szerint 2009-ben meggyilkolták Katzenbach Imre egykori futballistát.

Az ítélethirdetésen Halász Beáta eljáró bíró ismertette: H. László elsőrendű vádlottat felbujtóként elkövetett emberölésben találták bűnösnek, őt életfogytig tartó fegyházbüntetésre, valamint tíz év közügyektől eltiltásra ítélték. Feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontját 25 évben állapította meg a bíróság.

A másodrendű vádlottat, Sz. Lajost társtettesként elkövetett emberölésben találták bűnösnek. A vádlott fegyház fokozatú életfogytiglani büntetést és tíz év közügyektől eltiltást kapott, legkorábban 27 év múlva helyezhetik feltételesen szabadlábra.

A harmadrendű vádlottat, L. Istvánt szintén életfogytiglani fegyházbüntetésre, valamint tíz év közügyektől eltiltásra ítélték társtettesként elkövetett emberölés miatt, legkorábban 25 év múlva helyezhetik feltételesen szabadlábra - közölte a bíró.

Curtis testvérét legkorábban 27 év múlva helyezhetik feltételesen szabadlábra Fotó: Mate Krisztian / Metropol

A büntetéskiszabásnál a bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlottak elkövetéskori büntetlen előéletét és azt, hogy egyikük két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. Súlyosító körülmény volt két vádlott esetében a társtettesi elkövetés. A vádlottak az eljárás során végig tagadták bűnösségüket. Az ítélet nem jogerős, mivel azzal szemben az ügyészség súlyosbításért, a vádlottak és védőik pedig felmentésért fellebbeztek.