A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte a vizsgálatot egy hernádkaki férfival szemben, akinek nagy testű ebe megtámadott egy asszonyt és a kutyáját. A kutyatámadás során az asszony súlyos sérüléseket szenvedett.

Forrás: Police.hu

Brutális kutyatámadás Miskolcon: A nőnek és kutyájának is nekiment az állat

Testi sértés vétség miatt folytatott nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 48 éves férfival szemben. A sértett a kutyáját sétáltatta 2025. március 16-án 15 óra után, amikor az egyik hernádkaki családi ház lyukas kerítésén kirohant egy nagy testű eb, és többször megharapta a nőt, illetve a kutyáját is. Az asszony súlyos sérüléseket szenvedett. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki elismerte felelősségét.

A Miskolci Rendőrkapitányság lezárta a nyomozást, és az iratokat átadta az ügyészségnek, írja a Police.hu.