Brutális kutyatámadás Miskolcon: A nőnek és kutyájának is nekiment az állat
A lyukas kerítésén rohant ki a nagy testű eb. A kutyatámadás során többször megharapta a nőt, illetve annak kutyáját is.
A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte a vizsgálatot egy hernádkaki férfival szemben, akinek nagy testű ebe megtámadott egy asszonyt és a kutyáját. A kutyatámadás során az asszony súlyos sérüléseket szenvedett.
Testi sértés vétség miatt folytatott nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 48 éves férfival szemben. A sértett a kutyáját sétáltatta 2025. március 16-án 15 óra után, amikor az egyik hernádkaki családi ház lyukas kerítésén kirohant egy nagy testű eb, és többször megharapta a nőt, illetve a kutyáját is. Az asszony súlyos sérüléseket szenvedett. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki elismerte felelősségét.
A Miskolci Rendőrkapitányság lezárta a nyomozást, és az iratokat átadta az ügyészségnek, írja a Police.hu.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a következő szabályokra hívja fel a figyelmet:
- A kutyatartás Magyarországon jogszabályokhoz kötött, és az állat jólétének biztosítása mellett a közbiztonságot és a környezet védelmét is szolgálja!
- A kutya nem veszélyeztetheti mások testi épségét vagy nyugalmát!
- A kerítésnek alkalmasnak kell lennie a kutya biztonságos bent tartására!
