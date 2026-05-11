Lebuktak az álrendőrök: elképesztő dolgok derültek ki

Álrendőröknek adták ki magukat azok csalók, akik leginkább idős embereket vertek át, és ezáltal több tíz millió forintokat loptak el a sértettektől. A rendőrség elfogta a csalókat, majd őrizetbe helyezte őket, mert fennáll náluk a szökés veszélye.

Álrendőröknek adták ki magukat a csalók, több idős személyt is átvertek

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a két férfinak a letartóztatását, akik magukat rendőrnek kiadva több mint 30 millió forintot csaltak ki idős sértettektől – közölte hétfőn a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

Az egyik esetben 2026 áprilisában egy ismeretlen telefonáló a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozójának adva ki magát azt állította egy idős sértettnek, hogy bankszámláján adathalász tevékenységet észleltek. Bizalmába férkőzve rávették arra a férfit, hogy vegye fel az összes pénzét, majd a sértett 10 millió forintot adott át a gyanúsítottaknak egy Miskolc melletti kistelepülésen.

Áprilisban egy másik idős sértettet is átvertek. Ismeretlen személy magát banki alkalmazottnak kiadva azt mondta áldozatának, hogy kéretlen utalást lát a számláján, amire a sértett közölte, hogy nem áll kapcsolatban az adott bankkal. Ekkor az idős sértettet becsapva, egy magát budapesti nyomozónak kiadó személyhez kapcsolták telefonon, aki azt mondta neki, hogy hackerek támadták meg a számláját. A magát rendőrnek kiadó telefonáló rávette a sértettet, hogy utaljon át több mint 8 millió forintot az általa megadott számlaszámra. Ezt követően arra is sikerült rávenni a sértettet, hogy vegyen fel 20 millió forint készpénzt, és azt adja át a helyszínre érkező, magukat rendőrnek kiadó férfiaknak.

Elmenekültek, de balesetet szenvedtek

A törvényszék közölte, a rendőrség már figyelte a gyanúsítottakat és megpróbálta intézkedés alá vonni őket. A gyanúsítottak a hang- és fényjelzés ellenére nem álltak meg, menekülés közben a sértett pénzét kidobálták a nagy sebességgel haladó autóból, mely végül kisodródott és az út menti árokba csapódott.

A gyanúsítottak lakcímén tartott kutatás során a rendőrök eldobható mobiltelefonokat foglaltak le, az előállíttak pedig a kihallgatásuk során további bűncselekmények elkövetéséről számoltak be. A két férfival szemben idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére, társtettesként elkövetett csalás bűntette miatt indult eljárás. A bíróság szerint a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetési tétel nagysága miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén megnehezítenék vagy veszélyeztetnék a bizonyítást. A letartóztatást egy hónapra rendelték el – áll az MTI-n közzétett közleményben.