Lebuktak az álrendőrök: elképesztő dolgok derültek ki
Idős személyeket vertek át. Az álrendőrök több tízmillió forintot csaltak ki.
Álrendőröknek adták ki magukat azok csalók, akik leginkább idős embereket vertek át, és ezáltal több tíz millió forintokat loptak el a sértettektől. A rendőrség elfogta a csalókat, majd őrizetbe helyezte őket, mert fennáll náluk a szökés veszélye.
Álrendőröknek adták ki magukat a csalók
Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a két férfinak a letartóztatását, akik magukat rendőrnek kiadva több mint 30 millió forintot csaltak ki idős sértettektől – közölte hétfőn a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.
Az egyik esetben 2026 áprilisában egy ismeretlen telefonáló a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozójának adva ki magát azt állította egy idős sértettnek, hogy bankszámláján adathalász tevékenységet észleltek. Bizalmába férkőzve rávették arra a férfit, hogy vegye fel az összes pénzét, majd a sértett 10 millió forintot adott át a gyanúsítottaknak egy Miskolc melletti kistelepülésen.
Áprilisban egy másik idős sértettet is átvertek. Ismeretlen személy magát banki alkalmazottnak kiadva azt mondta áldozatának, hogy kéretlen utalást lát a számláján, amire a sértett közölte, hogy nem áll kapcsolatban az adott bankkal. Ekkor az idős sértettet becsapva, egy magát budapesti nyomozónak kiadó személyhez kapcsolták telefonon, aki azt mondta neki, hogy hackerek támadták meg a számláját. A magát rendőrnek kiadó telefonáló rávette a sértettet, hogy utaljon át több mint 8 millió forintot az általa megadott számlaszámra. Ezt követően arra is sikerült rávenni a sértettet, hogy vegyen fel 20 millió forint készpénzt, és azt adja át a helyszínre érkező, magukat rendőrnek kiadó férfiaknak.
Elmenekültek, de balesetet szenvedtek
A törvényszék közölte, a rendőrség már figyelte a gyanúsítottakat és megpróbálta intézkedés alá vonni őket. A gyanúsítottak a hang- és fényjelzés ellenére nem álltak meg, menekülés közben a sértett pénzét kidobálták a nagy sebességgel haladó autóból, mely végül kisodródott és az út menti árokba csapódott.
A gyanúsítottak lakcímén tartott kutatás során a rendőrök eldobható mobiltelefonokat foglaltak le, az előállíttak pedig a kihallgatásuk során további bűncselekmények elkövetéséről számoltak be. A két férfival szemben idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére, társtettesként elkövetett csalás bűntette miatt indult eljárás. A bíróság szerint a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetési tétel nagysága miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén megnehezítenék vagy veszélyeztetnék a bizonyítást. A letartóztatást egy hónapra rendelték el – áll az MTI-n közzétett közleményben.
