Tinédzsernek adta ki magát, és beiratkozott egy középiskolába – letartóztattak egy 28 éves nőt

A 28 éves Kacy Claassent azzal vádolják, hogy hazudott a koráról és tinédzsernek mondta magát, hogy beiratkozzon egy New York-i középiskolába.

Tinédzsernek adta ki magát a 28 éves nő – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Tinédzsernek adta ki magát állami támogatást remélve

A hatóságok szerint Kacy Claassen állítólag hamis névvel és születési dátummal iratkozott be a Bronxban található Westchester Square Academybe, amely szerint 16 éves volt. A helyi sajtó egy bűnügyi feljelentésre hivatkozva arról számolt be, hogy Kacy Claassen április 13-án Shamara Rashaad néven iratkozott be.

A hatóságok a dokumentumokban azt állították, hogy a 28 éves nő a beiratkozáskor azt mondta az iskola igazgatójának, hogy Ohioból származik. A jelentés szerint az igazgató később felfedezett egy Facebook-bejegyzést, amelyen a nő valódi neve és képe szerepelt, majd ezzel szembesítette.

Kacy Claasen a hatóságoknak azt állította, hogy csupán azért iratkozott be, mert egy barátja nyomást gyakorolt rá, hogy így majd állami támogatást kapjon. A New York-i bírósági nyilvántartások szerint Kacy Claassent személyazonosság-lopással és birtokháborítással vádolják.

„A beiratkozási csalás súlyos bűncselekmény, amely alapjaiban rázza meg a New York-i állami iskolák értékeit. A New York-i rendőrség (NYPD) aktívan nyomoz az ügyben, és minden szükséges jogi lépést meg fog tenni a felelősökkel szemben. Minden szükséges és megfelelő támogatást megadunk az iskolai közösségnek” – nyilatkozta a New York-i iskolák szóvivője.

A bírósági nyilvántartások szerint nem ismerte el a bűnösségét, és saját felelősségére szabadlábra helyezték. Június 15-én kell majd újra megjelennie a bíróság előtt – számolt be róla a People magazin.