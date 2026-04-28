Késes ámokfutó tombolt a zuglói fesztiválon - Fotók

Nyugodt, békés és verőfényes tavaszi nap köszöntött Budapestre szombaton (április 25.) délután, így nem csoda, hogy rengeteg embert a szabadba csalt a nyáriasba hajló, kellemes meleg idő. Zuglóban is megteltek a játszóterek és a parkok, a kerület összes zöldterülete pedig gyerekzsivajtól volt hangos. Így volt ez a kerületi Egressy téren is, ahol egy kellemes délutáni programmal fűszerezték a kellemes időt: a Testvérvárosi Fesztiválon családok és helyiek tucatja szórakozott és vigadozott - egészen addig, míg a láthatáron fel nem bukkant egy elborult, láthatóan zavarodott késes ámokfutó, aki egy csapásra tönkretette a jókedvű pikniket.

A hatalmas, 19 centis kést a férfi ruhájában találták meg a rendészek. A késes ámokfutót elfogták Fotó: Zuglói Önkormányzati Rendészet

Információink szerint a középkorú férfi egyik pillanatról a másikra, szinte a semmiből tűnt fel a programon, majd lézengeni kezdett az emberek között. Úgy tudjuk, hogy bár zavart állapotával és koszos öltözékével többeket megijesztett, nem okozott különösebb gondot. Hamarosan azonban ez megváltozott, a férfi ugyanis egy csapásra fenyegetőzni kezdett. Lapunk úgy értesült, hogy a férfi többekhez is odatámolygott, majd először halkabban, végül már szinte kiabálva megfenyegette őket egy késsel.

A férfit még időben lekapcsolták, senkit nem támadott meg Fotó: Zuglói Önkormányzati Rendészet

Bár a fegyverrel aztán többeket is terrorizált, hamar kiszúrták őt a rendészek. Azonnal intézkedtek is.

Április 25-én, a zuglói Testvérvárosi Fesztivál békés, családi programját egy férfi zavarta meg, aki késsel fenyegetőzött. A helyszínen szolgálatot teljesítő zuglói rendészek azonnal erősítést kértek, majd a férfit a Zuglói Önkormányzati Rendészet több egységének összehangolt közreműködésével, biztonságos körülmények között intézkedés alá vonták

- közölte a Zuglói Önkormányzati Rendészet. Aggodalmuk és a fesztiválozók rémülete nem volt alaptalan, mikor ugyanis a férfit átkutatták, megtalálták nála a hatalmas, 19 centis pengehosszúságú konyhakést:

- szögezte le a rendészet.