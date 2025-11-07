Most érkezett: késes ámokfutó rontott a gyerekekre a rákospalotai óvodában – Videó

RETRO RÁDIÓ

Az intézményre egy késes férfi rontott rá, aki a gyerekeket és a felnőtteket is fenyegette. Az 58 gyereket végül sértetlenül kimenekítették, azonban a 41 éves férfi elbarikádozta magát a rákospalotai óvodában, végül a TEK tárgyalóinak sikerült kiimádkoznia őt.

2025.11.07.
Szirénázó rendőrök tömkelege, a Terrorelhárítás emberei és baljóslatú útlezárás fogadta a rémült járókelőket a XV. kerületi Kossuth Lajos utcában. A környékbeliek közül többen is azonnal a helyszínre rohantak, hamarosan pedig halálra vált arccal hallgatták: a zsaruk bizony egy késes ámokfutó miatt érkeztek a helyszínre, aki nem máshová, mint a helyi, rákospalotai óvodába vette be magát. 

A késes ámokfutó egy rákospalotai óvodába rohant be, a gyerekeket egy templomba menekítették ( Fotó:  unsplash.com – Képünk illusztráció)

Rákospalotai óvodába rohant be a késes férfi

Lapunk úgy tudja, hogy a 41 éves fegyveres férfi egyik pillanatról a másikra rohant be az óvoda területére, méghozzá egy hatalmas késsel, amivel az ijedt felügyelőket és a gyerekeket is fenyegette. A zsarukat azonnal értesítették, akik a helyszínre is siettek, méghozzá a TEK embereivel együtt. Először lezárták az utcát, majd nekikezdtek a gyerekek és a felügyelők kimenekítésének. 

A helyiek sokkos állapotban nézték az eseményeket, lapunk úgy tudja: a kicsiket a kerítésen keresztül menekítették ki az épületből, majd egy közeli templomba vitték őket. A lakosok azt mondták: ők úgy tudják, egy kicsi sem sérült meg.

Nagy volt a felfordulás, ordibálás. Mi is megijedtünk, amikor megtudtuk, hogy az ovi érintett, mert ekkor még tele volt gyerekkel. De azt hallottuk, hogy senkinek nem esett semmi baja, az összes kicsi meg a dolgozók is gond nélkül kijutottak, a szülők a templomból vitték haza a srácokat

– mesélte egy közelben élő asszony. 

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a rendőrséget. Elmondták, hogy nem sokkal dél után kapták a bejelentést a késesről, aki az ovi udvarára rohant be:

„A Budapesti Rendőr-főkapitányságra november 7-én egy felfegyverkezett férfiről érkezett információ. A jelzést követően a BRFK értesítette a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeit, és megkezdték a férfi felkutatását. A rendőrök 12 óra 30 perc körül felismerték a bejelentésben szereplő férfit, aki bement egy XV. kerületi óvoda udvarára” közölte a BRFK. Megerősítették: senkinek nem esett bántódása, a kicsiket pedig valóban a templomban helyezték el.

A TEK egységei a BRFK rendőreivel közösen azonnal intézkedtek az intézményben lévő 58 gyermek és 13 felnőtt kimenekítéséről, akiket egy közeli templomba kísértek át. Az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, a gyerekek egy percig sem voltak veszélyben

– szögezte le a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A férfit azonban nem volt könnyű kiimádkozni az épületből, a TEK tárgyalói tudták rábeszélni, hogy adja fel magát. 

„A TEK tárgyalója felvette a kapcsolatot a férfival, folyamatosan tárgyalt vele, melynek hatására a férfi együttműködővé vált, megadta magát, és letette a nála lévő kést. A 41 éves férfit a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek. Elszámoltatása folyamatban van” – tájékoztatott a rendőrség. 

 

