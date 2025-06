Rohant a TEK: zavarodott férfi akarta magára robbantani a házat Budafokon

Mentők és rendőrök szirénázására lettek figyelmesek a késő éjjeli és a hajnali órákban a budafokiak a mai napon. A lakók egyre másra ugrottak ki az ágyaikból és rémülten tekintgettek az utcára, ahol még ijesztőbb látvány tárult a szemük elé: előttük ugyanis rendőrségi kocsik, tűzoltóautók és a Terrorelhárítás egységei hajtottak el, méghozzá nagy sietséggel. Mindannyian egy irányba, a helyi Tűzliliom utca felé tartottak, miután az egyik lakásból nem sokkal korábban rémisztő hívást kaptak: úgy tudjuk, hogy egy ott lakó férfi azt közölte velük, hogy fel akarja robbantani a házat.

Úgy tudjuk, hogy a férfi robbantani akart a lakásban, amiről a zsarukat is értesítette. Fotó: Google Maps

Robbantani akart a zavarodott férfi

Információink szerint az utcát és a társasház környékét azonnal megszállták a rendőrök, a házat pedig azonnal elkezdték kiüríteni.

Előtte nem lehetett hallani semmit, de nagyon nagy hangzavar meg zűr lett pillanatok alatt. Nagyon sok rendőr jött, meg a TEK-esek is, aztán pedig még többen, hosszú sorban, nem beszélve a tűzoltókról és a mentőkről. Jó sokáig ott is voltak. Később mesélték, hogy a fickó robbantani akart a lakásban, vagy legalábbis ezzel fenyegetőzött

- mesélte egy közelben lakó. Lapunk úgy tudja, hogy a férfi bezárkózott az első emeleti lakásába, ahonnan nem is volt hajlandó kijönni, méghozzá órákon keresztül. Úgy értesültünk, hogy ez idő alatt a lakók vagy a közeli parkban ücsörögtek a padon, később pedig egy buszt hoztak nekik, ahova beülhetett, aki csak akart. Végül többeknek szüksége is volt rá, az akció ugyanis a kora hajnali órákig elhúzódott. Ekkor sikerült végül kihozniuk az őrjöngő férfit a házból, akit - a környékbeliek elmondása szerint - megbilincselt kézzel emeltek be a mentőbe.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a rendőrséget, akik elmondták, hogy a zsarukat maga, a zavarodott férfi értesítette:

Június 24-én éjjel a XXII. kerületben egy zavart férfi tett bejelentést a rendőrségre, hogy fel akarja gyújtani a házat. A rendőrök a szükséges intézkedéseket megtették, a házat kiürítették

- mondta el a Metropolnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Megerősítették azt is, hogy a férfit végül kórházba szállították. Hozzáfűzték azonban: kihallgatás egyelőre nem történt. Valószínűleg azért nem, mert a zavarodott lakó jelenleg nincs még kihallgatható állapotban:

A zavart férfit a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték. A BRFK XXII. Kerületi Rendőrkapitánysága közveszéllyel fenyegetés miatt büntetőeljárást indított, gyanúsítotti kihallgatás válaszadásunkig nem történt

- mondták a rendőrök.