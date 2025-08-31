Tragédia a XV. kerületben: két nő is meghalt a rákospalotai tűzben, egyikük a lángoló házból ugrott a mélybe

Egy emberként rohantak a mentősök, a rendőrök és a tűzoltók a XV. kerületi Csobogós lakótelepre ma hajnalban, miután kigyulladt és hatalmas lángokkal égett az egyik ház hatodik emeleti lakása. A rákospalotai lakók közül sokan már csak a szirénázó tűzoltókra riadtak fel, és azt látták, hogy az ablakból iszonyatos mennyiségű füst dől ki.

A rákospalotai ház hatodik emeleti lakása gyulladt ki. A felhalmozott szemét és a bútorok is lángokban álltak – Fotó: Metropol

Az egyik holttestet oltás közben találták meg, a másikuk kiugrott a lángoló rákospalotai lakásból

Azonnal riadóztatták a tűzoltókat, azonban ekkor a lakás már szinte teljes egészében lángokban állt. Mint kiderült, a felhalmozott szemét és a bútorok is tűzben álltak már:

Tűz volt egy hatodik emeleti lakásban Rákospalotán, a Csobogós utcában. Az ingatlanban összehordott szemét és berendezési tárgyak égtek, amit a fővárosi hivatásos tűzoltók oltottak el. A füsttel telítődött épület felsőbb szintjein elzárkóztatást rendeltek el a lakóknak, amíg kiszellőztetnek

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tűzoltók eloltották a lángokat, azonban bent egy holttestre bukkantak Fotó: Metropol

A közelben élők elhűlve bámulták a mentési munkálatokat:

Dőlt ki a füst az ablakon, nagyon borzalmas látvány volt. Pulzált, mintha valami robbant volna bent, de robbanás hangját nem hallottuk. Utána meg már a lángok is csapkodtak ki az ablakon

- mesélte egy közelben élő. A helyiek azonban akkor kaptak igazán sokkot, amikor az ablakban egy nő jelent meg, aki ezután a mélybe zuhant.

Nem tudjuk, hogy a tűz elől menekült és szándékosan ugrott vagy véletlenül esett ki. Mi úgy hallottuk, hogy ugrott

- mondta szomorúan.

A lakás teljesen kiégett, közveszélyokozás miatt indult eljárás Fotó: Metropol

A tűzoltók emberfeletti harc árán, de végül eloltották a lángokat. A tragédiák sorának azonban még nem volt vége: a lakásban egy másik, idősebb nő holttestét találták meg. Információink szerint azonban nem kizárt, hogy az idős nő nem a katlanná vált lakásban lelte halálát, hanem már a tűz előtt, természetes körülmények között elhunyhatott. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a rendőrséget, akik elmondták, hogy közveszély okozása miatt indult eljárás:

"A rendőrök a helyszínen szemlét tartanak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság az esettel összefüggésben közveszély okozása bűntett gyanúja miatt büntetőeljárást, a halálesetekkel kapcsolatosan közigazgatási hatósági eljárást indított" - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.