Tragédia a XV. kerületben: két nő is meghalt a rákospalotai tűzben, egyikük a lángoló házból ugrott a mélybe

A szomszédság elhűlve nézte az ablakból kicsapódó lángokat. A rákospalotai házban a felhalmozott szemét gyulladt ki, a tűz elől az egyik nő a halálba ugrott, míg a másikuk holttestét a kiégett lakásban találták meg.
Egy emberként rohantak a mentősök, a rendőrök és a tűzoltók a XV. kerületi Csobogós lakótelepre ma hajnalban, miután kigyulladt és hatalmas lángokkal égett az egyik ház hatodik emeleti lakása. A rákospalotai lakók közül sokan már csak a szirénázó tűzoltókra riadtak fel, és azt látták, hogy az ablakból iszonyatos mennyiségű füst dől ki.
Azonnal riadóztatták a tűzoltókat, azonban ekkor a lakás már szinte teljes egészében lángokban állt. Mint kiderült, a felhalmozott szemét és a bútorok is tűzben álltak már:
Tűz volt egy hatodik emeleti lakásban Rákospalotán, a Csobogós utcában. Az ingatlanban összehordott szemét és berendezési tárgyak égtek, amit a fővárosi hivatásos tűzoltók oltottak el. A füsttel telítődött épület felsőbb szintjein elzárkóztatást rendeltek el a lakóknak, amíg kiszellőztetnek
– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A közelben élők elhűlve bámulták a mentési munkálatokat:
Dőlt ki a füst az ablakon, nagyon borzalmas látvány volt. Pulzált, mintha valami robbant volna bent, de robbanás hangját nem hallottuk. Utána meg már a lángok is csapkodtak ki az ablakon
- mesélte egy közelben élő. A helyiek azonban akkor kaptak igazán sokkot, amikor az ablakban egy nő jelent meg, aki ezután a mélybe zuhant.
Nem tudjuk, hogy a tűz elől menekült és szándékosan ugrott vagy véletlenül esett ki. Mi úgy hallottuk, hogy ugrott
- mondta szomorúan.
A tűzoltók emberfeletti harc árán, de végül eloltották a lángokat. A tragédiák sorának azonban még nem volt vége: a lakásban egy másik, idősebb nő holttestét találták meg. Információink szerint azonban nem kizárt, hogy az idős nő nem a katlanná vált lakásban lelte halálát, hanem már a tűz előtt, természetes körülmények között elhunyhatott. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a rendőrséget, akik elmondták, hogy közveszély okozása miatt indult eljárás:
"A rendőrök a helyszínen szemlét tartanak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság az esettel összefüggésben közveszély okozása bűntett gyanúja miatt büntetőeljárást, a halálesetekkel kapcsolatosan közigazgatási hatósági eljárást indított" - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Sajnos nem ez volt az egyetlen olyan tűzeset, ami a feltorlódott szemét miatt okozott baj. A tragikus rákospalotai eset előtt alig pár órával, szombat - augusztus 30. - éjszaka Ráckevére riasztották a tűzoltókat, méghozzá hasonló okok miatt. A helyi tűzoltók riasztó bejelentést kaptak: eszerint az ott lakó saját maga gyújtotta fel a házat. Persze nem szándékosan.
Van ott egy férfi, aki felgyújtotta a saját házukat. Személyi sérülés nem történt
- szólt a hátborzongató bejelentés.
Mint azt a tűzoltók közölték, a férfi a felgyülemlett szemetet akarta elégetni:
"A Rajparancsnokunktól kapott információk szerint a jelzett helyen körülbelül 5 négyzetméteren összehordott szemetet égettek" - írták bejegyzésükben a Ráckevei Önkéntes Tűzoltók. Szerencsére ez esetben nem történt tragédia és senki nem sérült meg. Ezzel együtt mindenkit figyelmeztetnek: súlyos büntetést kaphat az, aki nekikezd az illegális égetésnek:
"A kommunális és/vagy ipari hulladék égetése tilos. A tiltott égetés minden esetben eljárást von maga után. Akinek a hanyagságából az általa szándékosan meggyújtott tűz elszabadul és kárt okoz, súlyosabb esetben akár tragédiát, büntetőjogi és kártérítési felelősséggel is tartozik amellett, hogy köteles megfizetni a tűzoltói beavatkozás teljes költségét" - szögezték le.
