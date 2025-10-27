Söröskorsókirály: Megszerezte a világ legnagyobb korsóját Polonkai Sándor

Polonkai Sándornak teljesült élete nagy álma. A 73 éves söröskorsókirály 20 éves kora óta gyűjti a sörösdobozokat és söröskorsókat. Hatalmas gyűjteményébe már régóta szerette volna megszerezni a világ legnagyobb kerámia söröskorsóját, vágya most teljesült. Ráadásul így már két különböző is áll a házában.

A söröskorsókirály nagyon büszke a két óriási korsóra / Fotó: olvasói

Hihetetlenül boldog vagyok! A világ nagyjából 140 országából vannak korsóim, többek között olyan egzotikus helyekről is, mint a Virgine-szigetek, de ezek a korsók, amiket egy német gyűjtőtől vásároltam, talán a legkedvesebb a szívemnek. Azt, hogy én mennyiért jutottam hozzá nem szeretném elárulni, de a listás ára ennek 2 ezer euró, ami nagyjából 800 ezer forint darabonként

– mondja a Metropolnak a korábban italnagykereskedőként dolgozó Sándor.

A söröskorsókirály hatalmas gyűjteményt halmozott fel otthonában

A férfi 20 éves volt, amikor háromtusában hadsereg-bajnokságot nyert és az oklevél mellé kapott egy német korsót, ami nagyon megtetszett neki. Innentől kezdve nem volt megállás, így a lakása ma telis-tele van különleges söröskorsókkal és sörösdobozokkal.

Van üvegből, kerámiából, fémből, de rézből, kaucsukból és elefántcsontból készült korsóm is. Ez a mostani, egy 32 literes, amelyből a világon ha jól tudom mindössze 20 darab van. Azért nem tudnak nagyobbat csinálni kerámiából, mert az már nem férne be az égető kemencébe

– magyarázza Polonkai Sándor.

Kérdésünkre, hogy számon tartja-e, hogy mekkorára duzzadt az évtizedek során a gyűjteménye, annyit mond: nagyjából 8 ezer környékén járhatok, de már nem férnek be a lakásba, így bedobozolom őket a garázsban.

A magyar söröskorsókirály vajon mennyire kedveli a zamatos söröket? Nos, kiderült, hogy mára kicsit megváltozott az ízlése.

Korábban szerettem a jó söröket, de néhány éve a barátaim körében inkább már a finom borokat fogyasztjuk. Egyébként a legkisebb korsóm, amit még a 60. születésnapomra kaptam, mindig a nyakamban lóg. Ez egy 2 cl-es 14 karátos aranyból készült korsó

– tudtuk meg Sándortól, aki nem áll meg, hiszen mint mondja, ez egy olyan szenvedély, amit nem lehet abbahagyni, hiába bizonyul egyre kisebbnek a lakása a korsók és sörösdobozok tárolásához.