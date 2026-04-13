90 napig alkoholon élt a férfi, ezt tapasztalta

Bizarr kihívást talált ki magának egy férfi - 90 napon keresztül súlyzózott és sört ivott. Tapasztalatait megosztotta, így kiderült mi történt vele, hogyan változott az állapota.

Manapság már mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy mennyire káros az alkohol a szervezetünkre. Számos kellemetlen hatása van, a másnaposság, libidócsökkenés, károsítja a májat, az emésztőrendszert, rossz hatással van a szív- és érrendszerre.

De mi lenne, ha a napi testmozgással egyensúlyba hoznád a napi alkoholfogyasztásod? Akkor kevésbé lenne káros a szervezetedre? Ennek a felvetésnek akart utánajárni egy Youtuber.

A „90 napig egyfolytában alkoholt ittam” nevezetű videójában Kyle Brown elárulta, hogy kipróbálta, igaz-e az a megállapítás, miszerint „nincs biztonságos alkoholfogyasztási mennyiség”. Kyle egy sörfőző berendezéseket gyártó cég tulajdonosa, és elárulta, mit tapasztalt a folyamat során.

Először elkezdett javulni a fizikai erőnléte. Beismerte, hogy miután befejezte a sörözés-súlyzós kísérletét, erősebbnek érezte magát, mint valaha. Könnyebbnek is érezte a vártnál.

Növeltem az izomtömegemet, és csökkentettem az általános testzsírszázalékomat

- idézi szavait a Ladbible.

Leszögezte, hogy nem a 90 napnyi sörözésnek tulajdonítja edzőteremben elért egyéni csúcsát, hanem inkább következetességének. Kyle célja az volt, hogyan ihatja napi szinten kedvenc sörét úgy, hogy közben egészséges is marad.

Azt hiszem úgy éred el, hogy az alkohol negatív hatásait, más tevékenységek pozitív hatásaival ellensúlyozod

- mondja Kyle.

Amellett, hogy gondoskodik az aktív életmódjáról és testmozgásáról, Kyle más életmódbeli változást is javasolt ennek elérésére. A kiszáradást, alvászavart és a májkárosodást is lehet ellensúlyozni, amelyek szintén az alkohol negatív hatásai.

Korlátozd magad napi egy-két sörre, bár az alkalmi esti szórakozás elkerülhetetlen

Igyál inkább a nap korábbi óráiban

Cseréld le a sört más egészségtelen ételekre

Alkalmazd a „zebra-módszert”, vagyis az alkoholfogyasztást vízzel egyensúlyozd ki

Vegyél fel étrendedbe kiegészítőket, például kreatint és fehérjeturmixokat

Kyle kísérletének az volt acélja, hogy rávilágítson, hogy élvezheted a kedvenc sörödet, miközben egészséges életmódot folytatsz.