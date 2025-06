Ledöbbentek a rajongók Kulcsár Edina és Ganxsta Zolee lánya láttán

Ezen a héten ezek az izgalmas sztárhírek tartották lázban leginkább a Metropol olvasóit: Barta Sylviát versenye és 7 kilós fogyása urán érte a tragédia. Emellett pedig szóhoz sem jutott az internet népe Kulcsár Edina kislánya és Ganxsta Zolee nagy gyermeke kapcsán.

Kulcsár Edina gyermekei igazi mozaikcsaládban élnek (Fotó: Szabolcs László)

Teljesen ledöbbentek a rajongók, amikor meglátták Kulcsár Edina kislányát

Az egykori szépségkirálynő és népes családja nemrégiben Szentendrére utaztak el, ahonnan Edina több kedves képet is posztolt Instagram-oldalára. „Macskaköves utcák, levendulaillat, festett kapuk és gyerekkacaj!” – írta bejegyzésében a sztáranyuka. Kulcsár Edina G.w.M társaságában kész fotósorozatot is megosztott közösségi oldalán, amelyben a mesés helyszín mellett a gyermekeiről készült fényképek is felbukkantak. A követői teljesen odáig voltak értük: különösen Amara volt az, aki elbűvölte őket.

Barta Sylvia 7 kilót fogyott, versenyt nyert, majd jött a tragédia

Az ismert televíziós személyiség, Barta Sylvia, akit sokan az időjárás-jelentésekből ismerhetnek, felnőtt nőként, karrierje csúcsán vágott bele egy látványos életmódváltásba – versenydiétával, heti több edzéssel és nem kevés áldozattal. A népszerű tévés tavasszal részt vett egy fitnesz versenyen, ahol a 45+ nők csoportjában indult, majd végig vitte a 12 hétig tartó diétát és 7 kilótól szabadult meg. A felkészülése nem volt zökkenőmentes, ugyanis váratlan fordulat érte: májusban otthon, a teraszán megcsúszott és eltörte a bal orsócsontját – balkezesként ez a domináns karja volt. A felépüléséről pedig egy tartalmas Instagram-bejegyzésben értekezett:

Polgár Tünde teljesen kétségbeesett: „Ellopták! Simán kivágták a kerítést…”

A Polgár házaspár nemrég tért haza Floridából és első útjuk Tihanyba vezetett, hiszen minden évben a Balaton-parti városban töltik a nyár egy részét. Ami azonban ott fogadta őket, annak nem tudtak felhőtlenül örülni. Olyannyira nem, hogy rendőrt is hívtak… Ugyanis tihanyi birtokuk kerítését tolvajok rongálták meg.

Nemrég, amikor a fákat metszették, még megvolt. Márciusban még itt állt letakarva az eszköz. A lényeg az, hogy ellopták. Simán kivágták a kerítést és… Innen is jeleznénk a tolvajolnak, hogy a kulcs és az akkumulátor nálunk maradt. Mindig azt mondtuk, hogy itt nem lopnak

– mondta Polgár Tünde az esetről készült YouTube-videójukban.