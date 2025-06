Polgár Tünde teljesen kétségbeesett: „Ellopták! Simán kivágták a kerítést…”

Persze, persze… Mi is tudjuk, hogy Polgár Tünde és Polgár Árpád a szerencsések életét élhetik, vagyis meg tudnak oldani nagyjából minden nehézséget, amit az élet, vagy a sors gördít eléjük. De azért ha a baj csőstül jön, az őket is megviseli, mind anyagi, mind lelki értelemben. A Polgár házaspár nemrég tért haza Floridából és első útjuk Tihanyba vezetett, hiszen minden évben a Balaton-parti városban töltik a nyár egy részét. Ami azonban ott fogadta őket, annak nem tudtak felhőtlenül örülni. Olyannyira nem, hogy rendőrt is hívtak…

Polgár Tünde és Polgár Árpád elszomorodtak, amikor felfedezték a lopást (Fotó: YouTube)

Polgár Tünde: „Innen is jeleznénk a tolvajolnak, hogy a kulcs és az akkumulátor nálunk maradt”

„Arra érkeztünk, hogy ami drágánkat, a négykerekű kis kecskénket meglovasították. Itt Tihanyban volt egy nagy traktorunk, amit négy-öt éve vettünk. Soha nem bántotta senki. Ő egy traktor és amikor a kertész azt mondta, hogy a koronavírus járvány miatt nem jön, akkor vettük. Azóta használta mindenki.

Nemrég, amikor a fákat metszették, még megvolt. Márciusban még itt állt letakarva az eszköz.

A lényeg az, hogy ellopták. Simán kivágták a kerítést és… Innen is jeleznénk a tolvajolnak, hogy a kulcs és az akkumulátor nálunk maradt. Mindig azt mondtuk, hogy itt nem lopnak” – tárta szét a karját Polgár Tünde.

Polgár Tünde pár éve maga is megülte az ellopott traktort (Fotó: YouTube)

„Másnap, amikor felkeltem, egy újabb behatolóval találkoztam”

„Itt voltak a helyszínelők, akik mindenféle mintát vettek és nyomokat rögzítettek. Órákon át itt voltak, szóval, ha ezt nézzük, akkor ebből lesz eredmény” – fejezte ki reményét Polgár Árpád, aki ezután megmutatta, honnan és hogyan lopták el a tolvajok az egyébként nem kis értéket képviselő, mini traktort. Ezután pedig Polgár Tünde beszámolt egy másik behatolóról is, akit viszont szívesen látnak a tihanyi ház kertjében. „Másnap, amikor felkeltem, egy újabb behatolóval találkoztam. Egy őzzel, aki akkora, mint egy ló. Ő egy másik helyen szakította fel a kerítést. Neki viszont adtam engedélyt arra, hogy nyugodtan bejöjjön, ha nincs itt a Zeusz” – tette hozzá Tünde.