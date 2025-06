Elképesztő átalakulás! Ganxsta Zolee kislányából gyönyörű nő lett – Fotó

Azt gondolom, nem vagyok rossz apja, de nem vagyok tipikus sem. Következetes sem vagyok, fegyelemtartó sem, rendtartó sem, és nem is várom el sajnos. Van, amikor igényli a beszélgetést, van, amikor nem. Felváltva van az anyukájánál, meg nálam és néha felvonul, én lent maradok, nem is szólunk egymáshoz, máskor meg játszunk társassal, kártyával, Playstationnel. Megtanítottam pókerezni is, már jobb benne, mint én! Úgy összever, hogy azt se tudom, hol vagyok…