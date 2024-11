Ganxsta Zolee élő adásban háborgott: „Megkínzom és megölöm”

Rohan az idő, jövőre már harmincéves lesz Ganxsta Zolee és a Kartel. Ennek apropóján járt a rapper és zenésztársa Lory B a kedd reggeli Mokkában.

Ganxsta Zolee / Fotó: TV2/Mokka



„Aki még egyszer megpróbál rávenni engem arra, hogy felkeljek ilyen korán, azt megkínzom és megölöm. Ez most olyan nekem, mintha az éjszaka közepén téged mondjuk éjjel 1-kor vagy 2-kor elhurcolnak, hogy tessék jönni beszélgetni” – kelt ki magából a rapper, természetesen csak a szokásos vicceskedő stílusában. Ugyanis Ganxsta Zolee egyáltalán nincs oda a korán kelésért.

Természetesen ezután azonnal a tárgyra is tért és elmesélte, hogy az elmúlt években mi történt a bandájával, és arra is kitért milyen nagy dobásra készülnek a jubileum kapcsán.

„Jellemformáló időszak volt. Nagyon-nagyon sok mindent félre kellett, hogy tegyek és le kellett, hogy mondjak. Olyan értékes dolgokról, amik jelen esteben az életemet jellemzik ” – árulta el a szót magához ragadva Lory B, aki ugyan egy időre kiszállt a bandából, az évforduló kapcsán azonban lehetősége nyílt visszatérni.

Zolee mindezek után elárulta, hogy most először fog megtörténni, hogy minden rapper, aki valaha is megfordult a bandájában egyszerre fog egy színpadon állni. Ugyanis erre korábban sosem volt még példa. Ez is a 30. jubileumnak köszönhetően fog megvalósulni.

„30 év alatt nem csináltunk ekkora horderejű bulit” – rántotta le a leplet a frontember jövőbeli tervükről és hozzátette, hogy családtagok is fellépnek majd a koncerten, mint például lánya, aki gitározni fog.