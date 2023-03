Nem várt oldaláról ismerhetjük meg Ganxsta Zolee-t, így még biztosan sohasem láttad!

Több hete már, hogy elstartolt A Dal 2023, ahol ismét grandiózus műsor keretében keresik az év legjobb dalát. Az idei évadba olyan ismert előadók is bejutottak a legjobb negyven dal közé, akiket rég nem láttunk, de olyanok is, akiket ezen a színpadon még soha.

Idén is 40 dal verseng a többmilliós főnyereményért Fotó: MTVA Fotó: Karasz

Nem tanulnak semmiből

A magyar rap fenegyereke, Ganxsta "Döglégy" Zolee pont ez a kategória: a legvadabb álmainkban sem gondoltuk, hogy éppen A Dal színpadát választja új dalának bemutatására.

A Dos Diavolos - Ganxsta Zolee & Takács Vilkó alkotta páros a Nem tanulunk semmiből című dalukkal jelentkeztek a műsorba, és talán őket is meglepte, hogy beválogatták a legjobbak közé a szerzeményt.

"Egy különleges dolog ez, hogy az eddigi munkásságomhoz mérten ez a dal egy picit kilóg a többi közül."

A dalunk a 40-es évek jazz-blues keveredéséből született, a nézők és a hallgatóság szerintem erről az oldalamról nem ismer, de majd most megismernek!

– újságolta lelkesen Zolee, aki a daluk címével összehangolódva a tőle megszokott pajkossággal fog most is szombaton színpadra állni. A dolog különlegessége amellett, hogy Döglégy nem ilyesféle színpadokhoz szokott, az is, hogy énekelni fog, nem rappelni, mint ahogyan azt a legtöbben elvárnák tőle. Talán sokan nem is tudták, hogy Zolee énekesi babérokra is tört. Megannyian találkozhattak is ugyanakkor már a zenésszel nyaranta kerthelyiségek kisebb színpadain. A blues műfaj kedvelői tehát szombat este 19:35-től a Dunán meghallgathatják, hogyan is énekel a rapper Ganxsta.