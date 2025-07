Megszólalt a család: Sir Christopher Lee utoljára is Gandalfot akarta látni

Az októberben bemutatott dokumentumfilm, The Life and Deaths of Christopher Lee szenvedélyesen meséli el, hogyan zárult le a legendás színész élete.

Sir Christopher Lee / Fotó: Guignebourg Denis

A családi visszaemlékezések alapján Christopher Lee a londoni Chelsea and Westminster Kórházban feküdt, amikor az egyik csatorna leadta A Gyűrűk Ura-trilógia egyik részét. A 93 éves legenda lelkesedéssel invitálta a nővéreket a közös filmnézésre:

Azt mondta: 'A Gyűrűk Ura megy a TV-ben, nézzük meg a nővérekkel, én pedig elmondom, hogyan készült a film', mert annyira szerette azt a filmet

– emlékezett vissza Juan Aneiros, Lee veje.

A család már abban reménykedett, hogy hamarosan hazaengedik. De a sors közbeszólt. „Aznap éjjel megnézte a filmet a nővérekkel, mi pedig hazamentünk, abban a hitben, hogy már jön haza. Aztán éjszaka arra ébredtem, hogy Christina stresszes, és azt mondta: 'Apa elment'” – mesélte Aneiros.

Sir Christopher Lee halálát szívleállás okozta 2015. júniusában. A hír megrázta a családot. „Azt hittük, örökké fog élni. Azt gondoltam, simán megéri a 100 évet. Ez sokk volt” – tette hozzá Juan. Halála békés volt, álomban érte a vég, írja a Mirror.

Lee évtizedeken át rajongott Tolkien világáért, és egyedüli színészként volt szerencséje személyesen is találkozni a szerzővel. Egy korábbi interjúban említette, hogy az 1950-es években Oxfordban futott össze vele egy pubban:

Amikor Tolkien belépett, majdnem leestem a székemről

– mondta nevetve.

Saruman szerepében Lee már a gonosz oldalról pusztítja Középföldét, Uruk-hai seregeket teremtve, hogy legyőzze Rohan népét és szétszakítsa a Szövetséget. Ez a szerep végleg bebetonozta helyét a filmes halhatatlanok panteonjában.