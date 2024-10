Hihetetlen, de már 66 éves A Gyűrűk Ura Aragornja, szinte rá sem ismerni – Galéria

2001-ben Gondor királyaként ismerte meg a világ Viggo Mortensent, aki Aragorn szerepében A Gyűrűk Ura filmekben nők ezreinek szívét rabolta el, akárcsak kollégája Orlando Bloom Legolas bőrébe bújva. Mortensen azonban itt nem állt meg, és számos sikerfilmben szerepelt mostanáig, bár sokan fel sem ismerték, hiszen rengeteg stílusváltáson ment keresztül. Most meg is mutatjuk, milyen átalakuláson ment keresztül.

Ma már rá sem ismerni A Gyűrűk Ura egykori Aragornjára, a 66 éves Viggo Mortensenre

Fotó: KPA Honorar & Belege/Northfoto

A Gyűrűk Ura trilógia után a színész a Hidalgo – A tűz óceánja, majd az Erőszakos múlt című filmekben kapott szerepet, ahol mondhatni nem is hasonlított önmagára, csak elképesztő tehetsége árulkodott kilétéről. De az újabb igazán nagy dobás csak ezután következett, amikor az Eastern Promises – Gyilkos ígéretek című drámában eljátszhatta Nyikolaj Luzsin karakterét, amiért nemcsak Golden Globe-, hanem Oscar-díjra is jelölték. Ugyan ezután közel 10 évig kellett várni a következő igazán elismert filmjére, de színész addig sem tétlenkedett, 2018-ban pedig megérkezett a Zöld könyv – Útmutató az élethez című vígjáték és dráma, amiben Hantás Tony Vallelonga kissé sajátos stílusú, de nagyon is szerethető karakterét alakította. A mozi akkora siker lett, hogy öt Oscar-díjra is jelölték, amelyből hármat meg is nyert.

Viggo Mortensen fia örökölte A Gyűrűk Ura szereplőjének sármját

Egyetlen fia, Henry Mortensen a színész Exene Cervenkával való viharos házasságából született 1988-ban és mára maga is 36 éves és színészként tevékenykedik. A szülők ugyan elváltak 1998-ban, de fiukkal mindketten jó viszonyt ápolnak. Viggora azonban csak 11 évvel később talált rá újra a boldogság, amikor 2009-ben beleszeretett Ariadna Gil spanyol színésznőbe, akivel azóta is együtt vannak.