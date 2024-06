Drámai pillanatok: lezuhant a színpadról A Gyűrűk Ura idős sztárja, azonnal kórházba vitték

Sir Ian McKellen világhírű színész és színművész, a magyarok által is rendkívül népszerű A Gyűrűk Ura Gandalfjaként, és az X-Men filmek idős Magnetójaként ismerhette meg a közönség. Az elmúlt években a brit művész főként színházi darabokban csillogtatja meg tehetségét, és legutóbb a londoni Noël Coward színház Player Kings című darabjában szerepelt. Itt történt egy fájdalmas baleset McKellennel, ugyanis a darab előadása közben lezuhant a színpadról a 85 éves színész.

Sir Ian McKellen lezuhant a színpadról az egyik előadása során /Fotó: YouTube

Az előadás során a karaktere John Falstaff éppen a a walesi herceggel és Henry Percyvel veszekedett, amikor egy óvatlan pillanatban elcsúszott a sztár, és egy fájdalmas kiáltás kíséretében lezúgott a színpadról. A színház fényeit azonnal lekapcsolták, a személyzet pedig rohant segíteni McKellennek. A színészt végül kórházba szállították, és egyelőre úgy tűnik, hogy nem történt komolyabb baj.

Köszönjük a nagy közönség jó kívánságait Ian esését követően, amely a Player Kings ma esti előadása során történt. Egy vizsgálatot követően a kórházi személyzet arról biztosított minket, hogy gyorsan és teljes mértékben fel fog épülni Ian, és már jó hangulatban van a kórházban. A produkció úgy döntött, hogy lemondja a június 18-i, keddi előadást, hogy Ian pihenhessen. A jegytulajdonosokkal felvesszük a kapcsolatot, és visszaváltjuk a már megvásárolt jegyeiket. Köszönjük a segítséget dr. Rachelnek és dr. Leenek, akik a közönség soraiban tartózkodtak, és azonnal a segítségére rohantak Iannek.

- írta közleményében a produkció szóvivője, aki elárulta azt is, hogy az esést követően evakuálták a nézőket, és az ő számukra is visszatérítik a jegyük árát. A következő előadás pedig legközelebb a jövő hét folyamán indulhat újra, miután felépül a sztár - számolt be róla a Metro magazin.