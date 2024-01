Óriási a káosz az Üllői úti bringasáv miatt – Videó!

A fent említett útszakasszal, a sávokkal és a kihelyezett táblákkal kapcsolatban megkérdeztük a Budapest Közút Zrt-t, válaszukból az derül ki, nem véletlenül lett így kialakítva az az útszakasz:

„A járdaszigetre a hivatkozott helyen azért volt szükség, mert el kellett helyezni ott egy jelzőlámpát, ami nem kerülhetett az úttestbe. Emellett a szigetet követően a kerékpárosok és a járművek már nem párhuzamosan, hanem egymást keresztezve folytathatják útjukat, így a két eltérő irányban továbbhaladó járműfolyamot is el kellett egymástól választani. Ezért található mindkét irányú kikerülést jelző tábla a szigeten, hiszen a kerékpár is jármű, így a járművek egy részének balról, másoknak jobbról kell a szigetet kikerülniük. Ha csak balra mutató nyíl szerepelne a táblán, akkor teljesen szabályosan a kerékpárosoknak is balról kellene a szigetet kikerülniük. A forgalmi renden nem tervezünk változtatni, de felülvizsgáljuk a besorolás rendjét jelző táblákat és az előjelzéseket, indokoltság esetén módosítjuk is azokat.” – írták válaszukban.