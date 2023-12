"Személy szerint ez volt a legnehezebb elnöki évem" - Kubatov Gábor

Régi múltra visszatekintő hagyomány, hogy az év utolsó napján délben összegyűlnek a Ferencváros vezetői, támogatói és sportolói a Groupama Arénában, hogy meghallgassák az FTC elnökének, Kubatov Gábornak évértékelő beszédét, valamint közösen koccintsanak az elmúlt esztendő sikereire és az újévi célokra.

Fotó: Origo

"Ez egy rendkívül sikeres év volt, de sportvezetőként nekem az egyik legnehezebb évem volt. Annak ellenére nehéz volt, hogy már voltunk csődben, morálisan, erkölcsileg, anyagilag, infrastrukturálisan borzalmas állapotban. Fradistaként az jutott eszembe, hogy ez egy csak azért is év volt: csak azért is kiverekedjük magunkat az összes problémából." - mondta többek között Kubatov Gábor, aki azt is elárulta, hogy a női kézilabdacsapata világklasszisokkal fog erősíteni.