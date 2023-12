"Egyértelműen Bajnokok Ligája-győzelemre törünk" - nagy bejelentést tett a Fradi elnöke, Kubatov Gábor

A Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor december 31-én megtartotta hagyományos évértékelő beszédét. A számos érdekesség mellett a Ferencváros női kézilabdacsapatával kapcsolatban elárulta, 2024 nyarától az olimpiai bajnok Darja Dmitrijeva, az egyaránt világbajnok Laura Glauser és Orlane Kanor, valamint Valerija Maszlova is a Fradit erősíti! - írja a klub honlapja.

Kubatov Gábor Fotó: Origo

- Nemcsak, hogy egyben tartjuk, hanem jelentősen meg is erősítjük a keretet a következő szezonra. Ezzel a játékosállománnyal most már egyértelműen Bajnokok Ligája-győzelemre törünk! – mondta a bejelentés kapcsán az FTC elnöke, Kubatov Gábor.

A világ egyik legjobb irányítójának tartott Darja Dmitrijeva 1995. augusztus 9-én született az oroszországi Togliattiban. Az orosz válogatottal érte el pályafutása eddigi legnagyobb sikereit. Ifjúsági és junior Európa-bajnoknak, junior vb-ezüstérmesnek vallhatja magát, de a csúcs kétségkívül a 2016-os olimpián nyert aranyérem, ráadásul a torna legjobb irányítójának választották. Az előző Bajnokok Ligája-idényben egyéni csúcsot jelentő 85 gólt lőtt, meccsenként átlagban több, mint öt gólt szerzett, s ezt a mutatót a futó szezonban is tartja, 25 gólnál jár.

Laura Glauser a decemberi világbajnokságon Franciaországgal aranyérmet nyert, és a torna legjobb kapusának választották, jelenlegi idényt a CSM Bucuresti-nél tölti, onnan érkezik a Népligetbe 2024 nyarán.

Honfitársa, Orlane Kanor is Bukarestben szerepel jelenleg, igaz, a Rapidnál. A balátlövő 1997. június 16-án született a Karib-térségben található Guadeloupe régióban. A francia válogatottban 2017-ben mutatkozott be, az év végi világbajnokságon pedig rögtön aranyéremmel nyitott, majd 2018-ban az Európa-bajnokságon is első helyen zárt. A legfrissebb siker neki is a 2023-as vb-arany, amelyhez harminckét góllal járult hozzá, a döntőben Norvégia ellen négyszer talált be.

A 188 centi magas, balkezes átlövő, Valerija Maszlova 2001. január 23-án született Rosztovban. Élete eddigi legjobb idényét most futja. Már novemberre biztossá vált, hogy a nemzetközi porondon több gólt lő, mint korábban bármikor, nyolc forduló alatt 48-szor volt eredményes, és az egyébként 52 gólos Andrea Lekics által vezetett góllővőlista hetedik helyén áll.