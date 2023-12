Csúcspénzért vehet focistát a Fradi, nem akárhonnan jönne

Kevesebb mint egy hónap múlva elindul a téli átigazolási időszak, a Ferencváros pedig úgy tűnik, hogy rögtön jelentős összegért erősítené meg a középpályáját.

A Trivenet Goal azt állítja, hogy a helyi, olasz harmadosztályban szereplő US Triestina futballistáját, Omar Correiát többek között a magyar rekordbajnok is kiszemelte. A 23 éves játékosért több klub is bejelentkezett, a Fradi és a Zürich 2,5 millió eurónál (943 millió forint) megállt, a CSZKA Moszkva viszont 3,2 milliót eurót (1,2 milliárd forint) ajánlott a francia szűrőért, akit viszont a télen még nem adna el a klubja. A Trivinet írását az Üllői129 szúrta ki.

Ez az összeg azért is tűnhet meglepőnek, mert ezzel Correia holtversenyben rekordigazolás lenne a magyar bajnokság címvédőjénél, ahol eddig a szintén 2,5 millió eurós vételárával Stjepan Loncar a csúcstartó. A harmadosztályból pedig ez egy kifejezetten magas árnak tűnik, főként úgy, hogy a Transfermarkt 400 ezer euróra (150 millió forint) taksálja.

Érdemes azonban figyelembe venni, hogy Triestina a nyáron 675 ezer eurót (254 millió forint) sem sajnált rá, amivel rögtön a klub második legdrágább érkezője lett. Correia két éve még a Paris Saint-Germain B csapatában játszott, tavaly a szlovén élvonalban szereplő Koperben volt alapember. Idén eddig 15 találkozójából mindegyiken a kezdőcsapat tagja, volt és mindössze kétszer cserélték le. 187 centiméterével a magasabb játékosok közé tartozik, a védelem előtt, és a középpálya közepén is otthonosan érzi magát.

Az Üllői129 hozzáteszi, hogy szerinte az érdeklődés nem valós, a Ferencváros átigazolási pletykákat nem szokott kommentálni.