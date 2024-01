Itt a sulikezdés, megint bedugult Budapest – Fotók

Budapesten tavaly július végén, az Üllői út legszélső sávjai hirtelen méretes bicikliutakká alakultak át. A zöld karókkal elválasztott sávok miatt azonnal kirobbant a botrány. A helyi lakosok és az autósok is egyaránt hevesen kritizálták Karácsony Gergely főpolgármestert, mondván, hogy a rekordszélességű bicikliutak csak ritkán vannak használatban, miközben az autók torlódnak az úton.

Hétfő reggeli dugó az Üllői úton – miközben üres a „gerikarókkal” leválasztott bicikliút (Fotó: Metropol)

A tiltakozás ellenére fokozták a biciklisávok létesítését

A főváros vezetése ezután sem állt le, sőt csak még jobban felpörgette a biciklisáv-felfestéseket szerte a fővárosban. Ezzel önmagában még nem is lenne baj, a probléma a koncepciótlanság és esetlegesség, ötletszerűség: nem igazi, átfogó és alapos, „faltól falig” város- és utcatervezés folyik, hanem ahol eszükbe jut, ott festenek egy sávot, leraknak pár karót, de a környéken marad minden a régiben… Eközben az sem érdekelte a városvezetést, hogy a mentősök és a taxisok is ellenzik az új közlekedési rendszert, mivel a zöld karók akadályozzák őket, és a városi közlekedés káoszát eredményezik. Hozzájuk csatlakozott a kereskedelmi és iparkamara is, akiket szintén akadályoz a főváros botrányos közlekedési helyzete, az állandó dugók.

Dugó a Ferenc körúton (Fotó:Bánkúti Sándor)

A taxisok, akik évek óta járják Budapest útjait, már a karók kihelyezésének idején jelezték, hogy az iskolai időszak nagy gondot fog okozni, hiszen akkor fokozottabb a forgalom. Szeptemberben is ez volt a helyzet, el is szálltak a légszennyezettségi adatok, de most, hogy vége a téli szünetnek, ez ismét bebizonyosodott, Budapest megint elesett.

A budai rakpart is teljesen beállt (Fotó: Metropol)

Elfogyott a türelem

Az ünnepek alatt rengetegen kiposztolták a közösségi médiában, micsoda jó dolog, hogy otthon vannak az emberek, csökkent a forgalom, így végre normálisan lehet haladni. Most azonban vissza kellett térni a hétköznapok szokásos rutinjához, hiszen a téli szünet végével ismét bedugult a közlekedés. Ezért nagyon sok autós van felháborodva a fővárosszerte tapasztalható szakmaiatlan közlekedésszervezés miatt. A legtöbben kemény hangnemben mondták el a véleményüket, mert úgy érzik, hogy a városvezetés nem a bicikliseket segíti, hanem kimondottan az autósokat támadja az utak szűkítésével.

A Margit hídnál is mindenhol állt a forgalom (Fotó: Metropol)

Nagyon rossz a közlekedési helyzet. Főleg a reggeli órákban tapasztalható, hogy beáll a forgalom. Most pár hétig nagyon jó volt a közlekedés, de most, hogy elkezdődött az iskola, megint beálltak az utak

– mondta lapunknak Enikő.

Az iskolakezdés miatt ismét bedugult a város – állapította meg Enikő (Fotó: Fügedi Richárd)

Az autósok felháborodva szembesülnek az értelmetlen közlekedésszervezéssel, és úgy érzik, hogy a városvezetés nem a közlekedés egészét segíti, hanem kifejezetten az autósok ellen van az útszűkítésekkel. A türelem láthatóan egyre fogy a fővárosiakból, ahogy a téli szünet után most ismét eluralkodott a közlekedési káosz.