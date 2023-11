"Ne is idegesítsen fel ezzel": a Gerikarók miatt állt be Budapest közlekedése a járókelők szerint - videó

Jó pár éve közlekedek már a munkahelyem miatt a budai rakparton Óbudáról Buda déli részére. Ez a leggyorsabb észak-déli útvonal, de mióta a városban a Karácsony-féle észszerűtlen lezárásokat és biciklisávos útszűkítéseket csinálták, azóta itt is megnőtt a forgalom, ami egyet jelent a dugókkal. Ma az akadozás, lépésben haladás, meg-megállás már a Timár utcánál elkezdődött. Ilyet még nem láttam a budai rakparton! Eddig minimális torlódás volt a Margit híd előtti lámpánál, de utána viszonylag normálisan tudtál haladni. Aztán még a Gellért-hegynél lévő kihajtónál volt egy minimális torlódás, de már el is felejtetted, mire Dél-Budára értél. Most az egész rakpart egy rémálom, minimum megduplázódott az utazási idő, de most, hogy már a Timár utcánál elkezdődik a tötyörgés, ez agyrém.