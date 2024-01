Becsengettek az iskolákban, megint jönnek a fővárosi gigadugók

A december 22-én kezdődött téli szünet hivatalosan véget ért január 7-én, vasárnap. A 2023/24-es tanév rendje szerint január 19-én az első félév is véget ér, aminek az eredményeiről január 26-ig értesítik majd a tanulókat és a kiskorúak szüleit. Ma visszatérnek a diákok az iskolapadba, és ezzel visszatér az élet a rendes kerékvágásba.

A mai naptól ismét megtelnek az iskolapadok. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A hétfői közlekedési káosznak is becsengettek

Akik az ünnepi időszakban is dolgozni jártak Budapesten, azok tapasztalhatták, mennyivel könnyebb közlekedni, bár a biciklisávok, az egyirányúsított utcák és a rossz forgalomszervezés még ebben az időszakban is képes volt dugót okozni, például az Üllői úton vagy a körutakon. Hétfő reggel és a délutáni órákban azonban arra kell számítaniuk az autósoknak, hogy jóval több időt vesz igénybe az utazás, és a tömegközlekedésben is visszatér a zsúfoltság. Ráadásul a lehűlés és a zord, télies időjárás miatt is jobban oda kell figyelnie annak, aki elszokott attól, hogy a hétfő reggeli csúcsban menjen valahova, méghozzá időre.

Figyelem: a Margit híd budai lehajtójánál véglegesen megváltozott a forgalmi rend. Csak a külső sávból lehet a hídról az Üstökös utca felé kanyarodni.

Kezdődnek a felvételik, fontos határidők jönnek

A január hónap egyik legfontosabb időpontja január 20. lesz a középiskolába készülő negyedikes, hatodikos vagy nyolcadikos tanulók számára. Ők ugyanis ezen a napon írják majd a központi írásbeli felvételit magyarból és matematikából. A vizsga délelőtt 10-kor kezdődik. Azok a tanulók, akik valamilyen alapos oknál fogva nem tudnak részt venni rajta, január 30-án délután 14 órakor pótolhatják. Az írásbeli felvételi eredményeiről várhatóan február 9-ig értesítenek mindenkit az Oktatási Hivatal által meghatározott módon. Ezt követően kell leadni a jelentkezéseket a kiválasztott középiskolákba, aminek a határideje február 21.

A középiskolai felvételi szóbeli vizsgáit március 4–20. között tartják. Az eredmények várhatóan május 2-án fognak kiderülni. A beiratkozás június 26–28. között lesz.

Március 28-tól lesz újabb szünet

A tavaszi szünet a közoktatásban tanuló diákok számára március 28-tól április 6-ig fog tartani 2024-ben. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. szerda, a szünet utáni első tanítási nap pedig április 8. hétfő lesz. A technikumban tanuló diákoknak március 27-től április 3-ig tart majd a tavaszi pihenő.

Megvannak az érettségi dátumai

Az idén tavasszal érettségizők utolsó tanítási napja május 3. Ezen a napon a nemzetiségi nyelv és irodalom-írásbelivel kezdetét veszi az írásbeli vizsgák sorozata, és május 27-én az olasz nyelvvel ér majd véget.

Az emelt szintű szóbeliket június 5–12. között, a középszintű szóbeli vizsgákat pedig június 17–28. között tartják majd. A dátumok felírása, megjegyzése mellett már most érdemes megtervezni a felkészülési folyamatot is.

Hamarosan megkezdődik az érettségi és a felvételik időszaka. (Képünk illusztráció) Fotó: Varga György

Február 15-ig jelentkezhetnek a diákok

A felsőoktatási intézmények szeptemberben induló képzéseinek többségére február 15-ig lehet jelentkezni. Eddig a napig kell hitelesíteni a jelentkezést, amit kizárólag online, az Ügyfélkapu rendszerén keresztül lehet megtenni.

Ha eddig a napig nem sikerül valamilyen dokumentumot feltölteni – például érettségi bizonyítványt, nyelvvizsgát, egyéb többletpontot igazoló dokumentumokat –, a március 25-től július 10-ig tartó ügyintézési és hiánypótlási időszak alatt ezek bármikor pótolhatók. A ponthatárokat várhatóan július 24-én hirdetik ki.

Már nyitva vannak a kormányhivatalok

A karácsonyi ünnepek alkalmával közigazgatási szünetet tartottak a kormányhivatalok, mely időszak alatt korlátozott nyitvatartással fogadták az ügyfeleket. A két ünnep közötti három munkanapon vármegyénként egy, a fővárosban három kijelölt kormányablakban volt lehetőség bizonyos ügyek intézésére. A kormányhivatalok és járási hivatalok a halaszthatatlan hatósági feladataikat az igazgatási szünetben is ellátták, azonban a folyamatban lévő eljárások határidejébe az igazgatási szünet időszaka nem számított bele. A kormányhivatalok által működtetett vizsgaállomásokon és a földhivatalokban január 3-án nyitottak. Január 8-tól tehát már minden ügyintézés a korábban megszokott módon működik.

Az időjárás sem kedvez a hétfő reggeli forgalmi csúcsnak. (Képünk illusztráció) Fotó: Ádám János / Észak-Magyarország

Fagyos reggelre ébredünk

Hétfőre visszatért a tél is. Mindenhol fagy, északon –10 Celsius-fokig csökkenhet a hőmérséklet. Napközben eleinte még több, majd egyre kevesebb helyen szállingózhat a hó, illetve hózáporok alakulhatnak ki. Este észak felől szakadozni kezd a felhőzet. Erős, viharos marad az északi szél. Ahol melegebb lesz, ott sem fog jóval fagypont fölé enyhülni az idő – jelezte előre a Köpönyeg.