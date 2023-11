16 éves lányt vett feleségül a 66 éves polgármester

Egy 16 éves szépségkirálynő, aki egy 66 éves polgármesterhez ment feleségül, a romantikus randijukról posztolt egy képet. A közel 150 ezer lakosú brazil Araucaria nevű város polgármestere, Hissam Hussein Dehaini áprilisban vette el az alig 16 esztendős gimnazista lányt.

Kauane Rode Camargot akkor pillantotta meg a politikus, amikor az egy tini szépségversenyen indult, amelyet amúgy meg is nyert. A tini több képet is megoszt a közös életükről, és persze nem tudja elkerülni a negatív visszhangokat sem. A házasságkötésük is hatalmas felháborodást váltott ki, mire annyit mondott: "egyáltalán nem érdekel, ki mit gondol".

A brazil törvények alapján egyébként a 16 évesek is házasodhatnak, ha a szülők beleegyezésüket adják. A pár házassága azonban több kérdést is felvet. Kauane ugyanis egy olyan iskolába jár, amelynek a fenntartója éppen a férje. Emellett a lány édesanyja, Marilene Rode a városházán kezdett el dolgozni: őt ugyanis kinevezték egy Araucaria kultúrájáért és turizmusáért létrehozott hatóság élére. Hogy mi jogosítja fel a nőt a jól fizetett állás betöltésére, az nem tisztázódott. Az viszont kiderült, hogy korábban egy oktatási hivatalban dolgozott titkárnőként. A hivatalos indoklás szerint: a nőnek van tapasztalata, mert 26 éve dolgozik a közszolgálatban - írta a Daily Star.