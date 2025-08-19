"Azt hittem, meg fogok halni" - másnaposnak vélték, életveszélyes betegséggel diagnosztizálták

Egy brit turista azt hitte, csupán másnapos, mielőtt életveszélyes betegséggel diagnosztizálták.

Az életveszélyes betegség miatt hetekig ágyhoz volt kötve a fiatal turista. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

A 27 éves Alysha Pyrgotis megosztotta rémálomszerű történetét, miután idén nyáron Ázsiában egy halálos betegséggel kellett megküzdenie.

Ágyhoz voltam kötve, rettenetes fájdalmaim voltak az izmaimban és a csontjaimban. Kicsit zavart voltam, egyáltalán nem tudtam koncentrálni, ekkor kezdtem el pánikolni.

- emlékezett vissza a fiatal.

Alysha Kambodzsában, Vietnámban, Laoszban és a Fülöp-szigeteken is járt, mielőtt Indonéziába, azon belül is a buliszigetként ismert Gili Trawangan-ra érkezett. Amikor azonban az útitársa rájött, hogy valami sokkal rosszabb baja lehet, mint egy másnaposság, kiderült, hogy ez az egyik legrosszabb hely, ahol ember beteg lehet.

A srác, akivel utaztam, észrevette, hogy nagyon rosszul vagyok, s nem másnapos. Beszélt a hostel személyzetével, és utánanéztünk az interneten, hová mehetnénk. Egy nagyon kicsi szigeten voltam, ahol nem igazán volt egészségügyi ellátás, egyszerűen szerencsétlen véletlen, hogy pont ott lettem beteg.

Szerencsére egy orvos meglátogatta a beteg turistát, vérvizsgálatot végzett rajta, és kiderítette, hogy súlyos bakteriális fertőzést kapott.

Őszintén azt hittem, meg fogok halni. Annyira rossz volt, szó szerint úgy éreztem, hogy ez a vég... Nagyon bosszantott, mert már majdnem a utam végén jártam. Voltam már beteg korábban is, de soha nem ennyire.

- tette hozzá Alysha.

A betegség teljesen ledöntötte a lábáról, majdnem az életével fizetett érte

A fiatal szüleinek nem árulta el, hogy beteg, nem akart nekik felesleges stresszt okozni, így csak utólag szólt, mikor jobban érezte magát.

Az első hat napban sem ételt, sem vizet nem tudott magában tartani, mivel a szervezetében semmi sem maradt meg, extrém hányásról és hasmenésről számolt be. Végül az orvosok rájöttek, hogy tífusza van. Ez a bakteriális fertőzés évente, több mint 100 000 ember életét követeli, Alyshának fogalma sem volt, mi a baja.

Hat napon át infúzión tartották egy apró orvosi kunyhóban, de miután egy negatív tífusztesztet kapott, kiutasították az országból, mivel a turista vízuma lejáróban volt.

Levették rólam az infúziót, és másnap repülőre kellett szállnom Bangkok felé. Még mindig nagyon beteg voltam, a repülőút borzalmas nehézségeket okozott. A következő néhány napon, Bangkokban, semmit sem tudtam csinálni. A betegség utóhatásai még hetekig érezhetőek voltak.

A tífusz szennyezett ételek vagy víz fogyasztásával terjed, és Alysha két elméletet állított fel arra, hogyan kaphatta el.

Rengeteg utcai ételt ettem, amit nem tiszta körülmények között tároltak. Az étel, például a csirke órákig kint volt, és a tisztítóeszközöket sem a megfelelő szinten takarították. Nem voltam óvatos, honnan rendelek. Mindent megettem, ami jól nézett ki és jó illata volt, valószínűleg nem ez volt a legbölcsebb döntésem életemben.

Arra is gyanakszik, hogy a kézmosás hiánya, különösen azután, hogy kóbor macskákat simogatott, okozhatta a betegséget - írta a LadBible.