140 százalékkal drágulhat a cigi: itt az Európai Bizottság új jövedékiadó-tervezete

A EU tervezete ellen a dohánygyártók is tiltakoznak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.11. 10:10
Módosítva: 2025.12.11. 12:43
Mellbevágó: az Európai Bizottság olyan jövedékiadó-reformot készít elő, ami drasztikusan megemelné a dohány-, illetve bizonyos nikotintermékek adóterheit. Bár Brüsszel az egészségvédelemmel érvel, számos szakmai szervezet azon az állásponton van, hogy a lépéssel valójában az európai költségvetési hiányt próbálják csökkenteni.

Durva számok: a cigi 140, egyes dohánytermékek 260 százalékkal drágulnának 

Az Európai Bizottság olyan jövedékiadó-reformot reformtervezete ellen nyolcvannál is európai szakmai szereplő – köztük két magyarországi szervezet – írt nyílt levelet Ursula von der Leyennek. Az aláírók szerint a tervezet a cigaretta esetében akár 140 százalékos, egyes nikotintermékeknél pedig 260 százalékos áremelkedést is hozhat. A javaslat ráadásul az égés nélküli kategóriákat sem kímélné, miközben azokat több EU-ország is eltérően szabályozza – mutat rá a Hír TV híradója.

Az Európai Bizottság olyan jövedékiadó-reformját ellenzők egyik legerősebb érve, hogy a változás olyan drasztikus drágulást eredményezne, amely még inkább a feketepiac felé tolná a fogyasztást, az ellenőrizetlen forrásból származó dohánytermékek pedig az egészségre fokozottan káros anyagokat tartalmazhatnak.

A tervezet a hagyományos cigaretta esetében 1000 szálnál a mostani 90 euróról 215 euróra, a hevített dohánytermékeknél 1000 szálanként 108 euróról 155 euróra növelné a jövedéki adót. Ráadásul ezek a számok a kötelező minimumok! Még durvább a helyzet a szivaroknál, szivarkáknál: 1000 szálanként 12 helyett 143 eurós jövedéki adót terveznek – írja a Világgazdaság.

 

