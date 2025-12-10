RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: "erre egyetlen hazafias válasz létezik: a lázadás"

Brüsszel magyarországi megbízottjai közben megegyeznek a Bizottsággal a migránsok befogadásáról.

Orbán Viktor Facebook posztjában leszögezte, habár Brüsszel Magyarországon is érvényesíteni akarja a Migrációs Paktum intézkedéseit, attól még az országba migráns az ő kormányzásuk alatt nem teszi be a lábát. 

Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor lázad a Migrációs Paktum ellen

Elvált a tüdő a májtól. Brüsszel legújabb migrációs döntése tiszta vizet öntött a magyar politika poharába. Brüsszel úgy döntött, hogy júliustól Magyarországnak migránsokat kell befogadnia a többi uniós országból, vagy fizetnie az ellátásukért. Minden évben annyit, amennyit a Bizottság előír. Szerintünk erre egyetlen hazafias válasz létezik: a lázadás. Ezt is fogjuk tenni. Ide migráns a mi kormányzásunk alatt nem teszi be a lábát. Se délről, se nyugatról. Brüsszel magyarországi megbízottjai közben készen állnak arra, hogy hátba támadják a magyarokat, és megegyezzenek a Bizottsággal a migránsok befogadásáról.  Ez van.

- írta a Facebookon Orbán Viktor.

 

