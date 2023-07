Pumped Gabóval, drága pénzért várhatták a felvételi ponthatárokat a salgótarjáni fiatalok

A hazai trash-műsorok egyik legmegosztóbb celebjével, a ex-felnőttfilmes Pumped Gabóval népszerűsítette a felsőoktatásba felvételiző fiataloknak szánt rendezvényét a salgótarjáni REMEK. A baloldali vezetésű önkormányzat cége – ahol éppen idén következhet igazgatóváltás – alaposan mellényúlt az idei koncepcióval: a helyiek kiakadtak azon, hogy a sztárvilágban nem épp a műveltségével villogó izomcelebet kérték fel a Pont Ott Parti arcának; ráadásul a máshol ingyenes programért itt sok ezer forintos árat fizettettek az érdeklődő tinikkel – szúrta ki a Nógrád Vármegyei Hírportál.

Nem kímélik a kommentelők a salgótarjáni program szervezőit / Forrás: Facebook/Nool.hu

Szerda este hirdették ki az idei felsőoktatási ponthatárokat, ebből az alkalomból pedig az ország számos vármegyeszékhelyén, így Salgótarjánban is Pont Ott Partit tartottak. Az eseményt a helyi művház – hivatalos nevén: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. – szervezte. Arról, hogy milyen volt a program, sajnos nincs információnk, a buliról lényegében semmit nem tud a lakosság, hiszen a rendezvényre csak a baloldali városvezetés televízióját engedték be, más sajtóorgánumot nem. Beszámolók tehát nincsenek, annyi azonban bizonyos, hogy a salgótarjániaknál már a rendezvény előzményei is alaposan kiverték a biztosítékot, nem ok nélkül.

A belépőért igen borsos, 3000-4000 forintos árat kellett fizetni a nógrádi tizenéveseknek, miközben például Egerben, Debrecenben, Győrben, Pécsen vagy éppen Szegeden nyilvános és ingyenes rendezvényen izgulhattak, majd ünnepelhettek együtt a fiatalok ezen az emlékezetes estén. Ami azonban ennél is jobban felhúzta a kommentelőket: a REMEK vezetése „remek” ráérzéssel választotta ki a rendezvény egyik arcát, a leendő értelmiségieknek szánt pontváró buli promotálására Pumped Gabót kérték fel, aki videóüzenetben invitálta a partira a tarjáni diákokat.

De ki is az a Pumped Gabo?

Pumped Gabo testépítő-influenszer a 2015-ös Balaton Soundot követően robbant be a magyar köztudatba, miután mém lett a fesztiválon bemutatott gyúrós táncából. Azóta főként televíziós valóságshow-kban és celebműsorokban tűnt fel. 2021-ben a 24.hu azt írta róla, hogy: „Pumped Gabót is megérintette az iskolakezdés, és felszínre törtek az emlékei 8 évvel ezelőttről, amikor másodszorra futott neki a középiskola első évfolyamának. Túl komolyan azért akkor sem vette, inkább ellógta az órákat, hogy gyúrjon és szolizzon, mert attól boldogabb volt.”

Persze a celebtől azért nem teljesen idegen a felsőoktatás, korábban például azt nyilatkozta a TV2-nek, hogy zseniális csajozási tudását egyetemen oktatná, ahol azt is megtanítaná a fiúknak, hogyan érhetik el azt, hogy a randin a lány fizesse a számlát. Úgy fogalmazott, hogy a képzésre a gimnáziumi pontszámok és a bicepsz kerülete alapján lehetne bejutni.

A kommentekből egészen egyértelmű: a helyi szülők, nagyszülők szerint rendkívül kínos bakit, óriási szakmai melléfogást követett el az önkormányzati cég a rendezvény szervezése során.

A Pont Ott Parti központi eseményét a Budapest Parkban rendezte meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), az Oktatási Hivatal (OH) és a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft., a felvételizők először itt értesülhetnek a felsőoktatási ponthatárokról. A fővárosi eseményhez csatlakozhattak a vidéki városok is. Úgy tűnik azonban, Salgótarjánban – bár a nevet megtartotta a helyi szervező – a program eredeti célja, szándéka lényegében feledésbe merült.

Résztvevők beszámolói szerint alig akadtak egyetemekre, főiskolákra felvételizők a fizetős rendezvényen, miként a Főtérre kihelyezett kivetítők környékén is alig lézengett valaki az esti órákban. Utóbbit a szervezők állítása szerint azért üzemelték be, hogy azok is lássák a felvételi ponthatárokat, akik lemaradtak a tóstrandi Pont Ott Partiról. A borsos ár ellenére egyébként sokan voltak a programon, ám túlnyomó többségüket láthatón nem a továbbtanulás, hanem Azahriah fellépése hozta izgalomba szerda este.

– Egyértelműen azok voltak többen, akik csak Azahriah koncertjére voltak kíváncsiak. Amikor kérdezték, hogy kik jöttek kifejezetten a ponthatárok kihirdetése miatt, akkor körülbelül 15-en nyújtották fel a kezüket a közel háromezres tömegből – nyilatkozta portálunknak az egyik résztvevő. Hozzátette: – Furcsálltam, hogy az előző évekhez képest egyetlen ujjongást nem lehetett hallani, de nagy elkeseredések sem voltak. Leginkább csak egy koncert volt, amit az is bizonyít, hogy Azahriah levonulása után a tömeg jelentős része otthagyta a partit.

Egy másik résztvevő is hasonlóan vélekedik: szerinte a látogatók 99 százaléka a tinibálvány miatt érkezett a helyszínre, ők nem felvételizők voltak.

– Ha jól tudom, egyik évben sem volt fizetős még a pontváró buli, de szerintem egyértelmű volt a szervezőknek is, hogy ezt az összeget ki fogják fizetni a rajongók. Sőt, voltak olyanok is, akik a parti napján szerezték be a jegyüket, az eredeti ár sokszorosáért – mondta el a NOOL.hu-nak a fiatal.