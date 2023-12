Fokozódik a közlekedési káosz az Árpád fejedelem útjánál – fotók

Nemrég beszámoltunk arról, hogy Óbudán az Árpád fejedelem útjára két biciklisávot is felfestettek – szűkítve egy sávval az utat –, miközben csak pár méterre az úttól egy biztonságos árnyas fák alatt vezető kényelmes bicikliút is van azon a szakaszon. Nem ez azonban az egyetlen hely, ahol a szakmaiatlan biciklisáv-őrület, útszűkítés és az autósok mozgásterének folyamatos csökkentése gondot, fennakadást okozott.

Komoly fennakadás volt az úton – Fotó: Metropol/Fügedi Richárd

Kint hagyták a táblát

Az Árpád fejedelem útja–Szépvölgyi út kereszteződésénél a centrumtól Szentendre felé egy telizöld lámpa van. Ez azt jelzi, hogy aki a Szépvölgyire akar kanyarodni, annak elsőbbséget kell adni a zebrán áthaladó gyalogosoknak és a szembeforgalomnak. Eddig nem okozott semmi gondot az út forgalmában, hiszen a leforduló autóknak saját kanyarodósávjuk volt. Most azonban, ahogy felfestették a biciklisávokat, megszüntették a kanyarodósávot, illetve kihelyeztek egy „kötelező haladási irány az egyenes” táblát. A baj csak az, hogy eközben kint hagyták a korábbi, balra kanyarodásos telizöldes figyelmeztető táblát, ami a megszokott rutinnal teljes káoszhoz vezet.

Ellentétes jelzések maradtak kint – balesetveszélyes – Fotó: Metropol/Fügedi Richárd

Így rengetegszer előfordul, hogy az autó a táblát és a megszokást választva befordul balra a Szépvölgyi útra. Ilyenkor pedig nyilván hiába van zöld, a forgalom nem halad.

Megpróbál a Szépvölgyi útra kanyarodni – a forgalom áll mögötte – Fotó: Fügedi Richárd

A másik oldal is beállt

Az Árpád fejedelem útja a centrum felé is beállt, aminek két oka volt. Az egyik, hogy ilyenkor a munkanap kellős közepén kezdtek bele a biciklis átkelők felfestésébe. Ezeken már Vitézy Dávid is teljesen kiakadt. Mint írja a szakember, „Támogatom a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését továbbra is – de ezt miért így és ilyenkor, egy hétköznap közepén kell csinálni?” Emiatt a kocsisor egészen az Árpád fejedelem útjáig állt.

Több járat is beragadt a dugóba, ami miatt jelentős késések alakultak ki.

Áll a Szépvölgyi út is – Fotó: Fügedi Richárd

A másik ok, hogy a Szépvölgyi útra kanyarodó sávot is megszüntették, így egy sávban vannak, akik le szeretnének kanyarodni és akik tovább szeretnének menni. A legtöbben ezt az ellentmondást és a dugót megunva próbálják veszélyes manőverrel kikerülni az álló forgalmat. Csak idő kérdése, hogy ez mikor fog balesethez vezetni.

A kihasználatlan biciklisáv pedig ott áll üresen... Fotó: Fügedi Richárd

A biciklisekre is életveszélyes

Az egész forgalomátszervezés, biciklisáv-mizéria elvileg a kerékpárosok biztonságáért történt, ám elnézve a biciklisek autók alá vezetését eléggé megkérdőjeleződik vagy a szándék, vagy a hozzáértés.

Az autók kereke alá vezet a biciklisáv – Fotó: Fügedi Richárd

De nemcsak a házak oldalában levő sáv veszélyes, hanem a Duna felőli biciklisáv is életveszélyes. Az is egyszer csak megszűnik az úton, de úgy, hogy a kerékpárosoknak nincs hova menni, mert oldalról ott a kerítés.

Véget ér a sáv... Fotó: Fügedi Richárd

Jóval veszélyesebb lett

Ráadásul olyan rossz munkát végeztek, hogy a felfestés most is látszik, ami nemcsak a munka minőségéről árulkodik, hanem kimondottan balesetveszélyes. Egy esős éjszaka nem fogják tudni megkülönböztetni a fehér felfestést és a régi maradékát az autósok.

Még mindig látszik – Fotó: Fügedi Richárd

De az útszűkítés miatt az autókat feltolták a járdára, amit magyarázni sem kell, hogy milyen veszélyes és gyalogosellenes elgondolás volt.

Alig maradt hely – Fotó: Fügedi Richárd

Ez a bicikliskerék-törő a Szentlélek térnél pedig már csak hab a tortán.

Keréktörő – Fotó: Metropol/Fügedi Richárd