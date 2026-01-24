Megnyílt egészségéről Galla Miklós, romlott az állapota

Aggodalmat kelt a legendás humorista egészségi állapota. Galla Miklós bevallotta, otthoni ápolásra van szüksége, egy esetleges műtét is szóba került. A rajongók és a kollégák feszülten figyelik, javul vagy romlik kedvencük egészsége.

Galla Miklós őszintén beszélt az egészségéről Fotó: Máté Krisztián / Bors

Romlik Galla Miklós állapota, sokan aggódnak miatta

L’art pour l’art Társulat ikonikus figurája nem titkolja, egészségi állapota miatt segítségre szorul, minden nap szakképzett ápolónő segít neki. A humorista betegsége egy szokatlan tünettel kezdődött: megállíthatatlan csuklásban szenvedett. A rendellenesség miatt már a műtét is szóba került, de az lenne a legjobb megoldás, ha beavatkozás nélkül lehetne kezelni az állapotot.

Lehet, hogy megúszom a műtétet. Egy hete nem csuklom. Jó lenne jobban lenni, mert Laár Andrással lesz fellépésünk. Minden Miki legyen jól!

Ezen felül bőrproblémák is kínozzák a művészt, aminek kezeléséhez segítsége van szüksége. Elmondása szerint egy ápolónő segít neki bekrémezni a problémás területeket, de szerencsére az utóbbi időben elmúlt a csuklása.

Egy hete nem csuklom. Háromféle gyógyszert szedek. Bőrgyógyászati problémám is van, egy ápolónő jár hozzám minden nap. A teljes testemet bekrémezi

Galla Miklós egészségi állapota jelenleg ingadozó, és az orvosok még nem tudnak pontos előrejelzést adni. Ez az időszak nemcsak testileg, hanem lelkileg is komoly terhet ró rá. Állapota nemcsak a rajongókat, hanem kollégáit is megérintették: többen felajánlották a támogatásukat, ha bármikor szükség lenne rájuk.

A következő hetek kulcsfontosságúak lesznek, hiszen eldől, szükség lesz-e a beavatkozásra, és mikor térhet vissza a munkájához - olvasható a Bors cikkében.