Súlyos beteg Bódi Hunor szerelme: „Ha nincs egészséged, akkor semmid nincs”

A közösségi oldalakon eddig főként mosolygós, vidám pillanatairól volt ismert Bódi Hunor barátnője, de most teljesen más oldalát mutatta meg követőinek. A fiatal szépség ugyanis egy hosszú, szívből jövő videót tett közzé Instagram-oldalán, amelyben elmondta: komoly egészségügyi problémákkal küzd, és az utóbbi hónapokban nagyon nehéz időszakon ment keresztül.

Bódi Hunor párja elmondta, milyen betegségben szenved (Fotó: Instagram / Vareha Petra)

Őszintén vallott betegségéről Bódi Hunor szerelme

A rajongók megdöbbenve hallgatták, ahogy remegő hangon beszélt arról, mennyire nehéz számára a mindennapokat is végigcsinálni.

Én két hónapja nagyon nem vagyok jól, ami azért nagyon sok nehézséget okoz így a mindennapokban

– vallotta be megtörten Petra.

A fiatal lány most először nevezte meg, milyen betegségekkel él együtt: az orvosok nála PCOS-t (policisztás ovárium szindrómát) és Hashimoto-thyreoiditist, vagyis egy autoimmun pajzsmirigybetegséget diagnosztizáltak. Ezek a problémák a hormonháztartásra, a testsúlyra, a hangulatra és az energiaszintre is hatással vannak – vagyis egyetlen nap sem telik el kihívások nélkül.

Az Ázsia Expressz sztárjának párja most rajongói kérdésekre válaszolt, amelyben állapotáról is beszámolt. A fiatal lány arról is beszélt, hogy a tünetek sokszor kiszámíthatatlanok, és nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is próbára teszik őt: „Hajhullás, bőrproblémák, hangulatingadozás. Ezek voltak/vannak” – írta le nehézségeit.

Instagramon beszélt betegségéről Bódi Hunor párja (Fotó: Instagram / Vareha Petra)

Bódi Hunor párja szerint az egészség a legfontosabb

Egy egészségünk van, én nagyon azt vallom, és az a helyzet, hogy nekem is már sokkal hamarabb el kellett volna mennem. Ha nincs egészséged, akkor semmid nincs. Kereshetsz te akármennyi pénzt, lehet kacsalábon forgó palotád, lehetsz bárki és bármi, és ilyen sztár olyan sztár

– hívta fel a figyelmet a rendszeres kivizsgálásokra az influenszer.

A bejegyzés percek alatt elárasztotta a közösségi médiát. Több ezren kommenteltek alá támogató, szeretetteljes üzeneteket. „Vigyázz magadra, Petra, kitartást és jó egészséget kívánok” – írta egy követő, míg mások arról beszéltek, mennyire fontos, hogy egy ismert ember tabuk nélkül beszéljen ilyen betegségekről.