Leesett a rajongók álla: Metzker Viki megmutatta szédítő idomait

Falatnyi fürdőruhában pózol a dögös DJ. Metzker Viki nagyot villantott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 15:30
Metzker Viki szexi képek DJ

Dögös fotókkal robbantotta fel az Instagramot a dögös magyar DJ. Metzker Viki a nyaralása alatt készített fotósorozatot, amelyeken fürdőruhában pózol, és megvillantja tökéletes, formás alakját.

Metzker Viki szexi képekkel lepi meg rajongóit
Metzker Viki szexi képeket villantott (Fotó: Máté Krisztián)

Metzker Viki szexi képekkel lepte meg rajongóit

A DJ legújabb fotóin apró, barna bikiniben pózol a tükör előtt, minden mozdulatából sugárzik a magabiztosság és az önbizalom. A feszes alak, a tökéletesen formált idomok és a csábítóan izgalmas tetoválások együtt igazi látványossággá varázsolják a lemezlovast.

Rajongói kommentek százai árasztották el a posztot, mindenki odáig van a szőke szépségért. A követők minden részletet imádnak: a magabiztos pózokat, és a kedvencüket a szexi fürdőruhában. A rajongók az Instagram kommentekben sorra dicsérik a tetovált szépség tökéletes alakját és káprázatos testét.

„WOOOOW!!! Ez a fotó sorozat ismételten ZSENIÁLIS!” – írja az egyik hozzászóló.

 

 

