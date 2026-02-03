Leesett a rajongók álla: Metzker Viki megmutatta szédítő idomait

Dögös fotókkal robbantotta fel az Instagramot a dögös magyar DJ. Metzker Viki a nyaralása alatt készített fotósorozatot, amelyeken fürdőruhában pózol, és megvillantja tökéletes, formás alakját.

Metzker Viki szexi képeket villantott (Fotó: Máté Krisztián)

Metzker Viki szexi képekkel lepte meg rajongóit

A DJ legújabb fotóin apró, barna bikiniben pózol a tükör előtt, minden mozdulatából sugárzik a magabiztosság és az önbizalom. A feszes alak, a tökéletesen formált idomok és a csábítóan izgalmas tetoválások együtt igazi látványossággá varázsolják a lemezlovast.

Rajongói kommentek százai árasztották el a posztot, mindenki odáig van a szőke szépségért. A követők minden részletet imádnak: a magabiztos pózokat, és a kedvencüket a szexi fürdőruhában. A rajongók az Instagram kommentekben sorra dicsérik a tetovált szépség tökéletes alakját és káprázatos testét.

„WOOOOW!!! Ez a fotó sorozat ismételten ZSENIÁLIS!” – írja az egyik hozzászóló.